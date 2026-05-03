Осужденных на пожизненное за жестокое убийство братьев не отпустили по УДО из «Черного дельфина»

03 мая 2026, 17:32

Осужденных на пожизненное за убийство семьи в 1997 году не отпустили по УДО

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

В Оренбургской области суд отказал в условно-досрочном освобождении двух братьев, приговоренных к пожизненному сроку за особо жестокое убийство семьи из шести человек, включая двоих детей. Об этом журналистам сообщили в региональной прокуратуре.





В надзорном ведомстве уточнили, что сотрудник прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях участвовал в заседании при рассмотрении ходатайства осужденных об УДО. Речь идет о братьях Сергее и Геннадии Лазаревых, уроженцах Краснодарского края.



Как установил суд, в сентябре 1994 года мужчины создали банду, а в 1997 году напали на семью на территории Украины с целью завладения деньгами и ценностями. Шестерых потерпевших, в том числе детей, убили с особой жестокостью. Перед смертью их пытали, требуя золото и деньги. Преступников задержали в Грузии, а в 2001 году Московский городской суд приговорил их к пожизненному заключению.



В настоящее время братья отбывают наказание в исправительной колонии №6 в Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Несмотря на то, что они провели в местах лишения свободы более 25 лет и настаивали на своем исправлении, представитель прокуратуры обратил внимание суда на неоднократные нарушения осужденными режима отбывания наказания. Это, по мнению надзорного ведомства, свидетельствует о недостижении целей исправления и социальной справедливости.



Суд согласился с позицией прокуратуры и отказал братьям в удовлетворении ходатайств об УДО.



