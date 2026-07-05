Жертвами крупной банды турецких мошенников стали более 17 тысяч человек

05 июля 2026, 01:29

В Турции задержали 53 мошенника, жертвами которых стали более 17 тысяч человек

Фоо: iStock/nevodka

В Турции задержали группу из 53 мошенников, жертвами которых стали более 17 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию провинции Кайсери.