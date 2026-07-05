Жертвами крупной банды турецких мошенников стали более 17 тысяч человек
В Турции задержали группу из 53 мошенников, жертвами которых стали более 17 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию провинции Кайсери.
По сведениям правоохранителей, общая сумма ущерба превысила 757 миллионов турецких лир, что равно примерно 16 миллионам долларов. Злоумышленники создавали фальшивые веб-сайты, внешне неотличимые от официальных страниц компаний, которые оказывают интернет-услуги, и таким образом выманивали деньги у граждан. Количество пострадавших в провинции Кайсери достигло 204 человека.
Операция по задержанию подозреваемых проводилась одновременно в шести провинциях. Всем участникам банды предъявили обвинения, 31 из них уже арестовали.
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