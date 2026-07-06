Тверской подросток «подарил» мошенникам золото и миллионы

06 июля 2026, 18:44

Тверской подросток передал аферистам 15 млн руб и десяток золотых слитков

Фото: istockphoto/blinow61

В Тверской области полицейские задержали 19-летнюю жительницу Подольска по подозрению в соучастии в масштабном мошенничестве. Жертвой аферистов стал 13-летний подросток, который под воздействием злоумышленников вскрыл домашний сейф и передал курьерам семейные накопления и золотые слитки, сообщили в областном управлении МВД.