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Тверской подросток «подарил» мошенникам золото и миллионы

Тверской подросток передал аферистам 15 млн руб и десяток золотых слитков
Фото: istockphoto/blinow61

В Тверской области полицейские задержали 19-летнюю жительницу Подольска по подозрению в соучастии в масштабном мошенничестве. Жертвой аферистов стал 13-летний подросток, который под воздействием злоумышленников вскрыл домашний сейф и передал курьерам семейные накопления и золотые слитки, сообщили в областном управлении МВД.



Как установили оперативники, несовершеннолетний в течение нескольких дней общался с неизвестными по телефону. Те убедили школьника отдать все ценности, после чего к нему дважды приезжала задержанная девушка и забирала деньги и драгметаллы. Изъятое она передавала другой сообщнице, выполнявшей роль связующего звена между курьерами и дистанционными кураторами.

Часть похищенных средств фигурантка перевела на счета организаторов схемы, остальное хранила у себя дома в Подольске. Там их и обнаружили тверские сыщики в ходе обыска. По данным регионального УМВД, злоумышленница нашла предложение о работе в интернете и получала вознаграждение за каждый выезд. Ее последний заработок составил 90 тысяч рублей.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается.

Никита Кротов

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