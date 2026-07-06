Тверской подросток «подарил» мошенникам золото и миллионы
В Тверской области полицейские задержали 19-летнюю жительницу Подольска по подозрению в соучастии в масштабном мошенничестве. Жертвой аферистов стал 13-летний подросток, который под воздействием злоумышленников вскрыл домашний сейф и передал курьерам семейные накопления и золотые слитки, сообщили в областном управлении МВД.
Как установили оперативники, несовершеннолетний в течение нескольких дней общался с неизвестными по телефону. Те убедили школьника отдать все ценности, после чего к нему дважды приезжала задержанная девушка и забирала деньги и драгметаллы. Изъятое она передавала другой сообщнице, выполнявшей роль связующего звена между курьерами и дистанционными кураторами.
Часть похищенных средств фигурантка перевела на счета организаторов схемы, остальное хранила у себя дома в Подольске. Там их и обнаружили тверские сыщики в ходе обыска. По данным регионального УМВД, злоумышленница нашла предложение о работе в интернете и получала вознаграждение за каждый выезд. Ее последний заработок составил 90 тысяч рублей.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается.
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