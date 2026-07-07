Мошенники отправили жителя Сочи в реанимацию

07 июля 2026, 17:42

19-летний сочинец причинил себе вред из-за мошенников

Фото: istockphoto/zoka74

В Сочи 19-летний местный житель стал жертвой сложной мошеннической схемы, в результате которой оказался в реанимации. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.