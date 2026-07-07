Мошенники отправили жителя Сочи в реанимацию
В Сочи 19-летний местный житель стал жертвой сложной мошеннической схемы, в результате которой оказался в реанимации. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, на протяжении десяти дней молодой человек находился под контролем лжесотрудников ФСБ. Злоумышленники запугали его и выманили из собственной квартиры. В его отсутствие в жилище проник преступник, который с помощью болгарки вскрыл сейф, устроил погром, но не обнаружил ничего ценного.
Тогда аферисты принудили парня инсценировать нападение на самого себя. Поддавшись давлению, пострадавший причинил себе вред, и его экстренно госпитализировали в реанимацию.
О случившемся в полицию сообщил отец юноши. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Нижневартовске задержали 18-летнего подозреваемого, которого этапировали в Сочи. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о краже.
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