Пенсионный фонд Украины опубликовал в своём Telegram-канале фото девушки в трусиках

Ранняя весна является самым голодным временем для белок, потому что их зимние запасы семян начинают прорастать и не годятся в пищу, а новых ещё нет. Подкормиться животные могут из птичьих кормушек, поэтому не стоит торопиться их убирать, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.