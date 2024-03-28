Пенсионный фонд Украины опубликовал в своём Telegram-канале фото девушки в трусиках

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Пенсионный фонд Украины минувшей ночью опубликовал в своём Telegram-канале фото непристойного содержания, пост быстро удалили, однако пользователи успели сделать скриншоты. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поблагодарила общественность за поддержку в своем первом публичном сообщении после перенесенной в январе операции на брюшной полости, опубликовав свою фотографию с тремя детьми.
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Элина Позднякова