Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Генпрокуратура Молдавии сообщила о передаче в суд уголовного дела против главы Гагаузии Евгении Гацул после того, как она опубликовала фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своём Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Симоньян написала, что Гацул – храбрая женщина, которую не запугать «демократическими» методами.
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