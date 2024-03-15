Медведев опубликовал фото с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал, как, по его мнению, должна выглядеть альтернативная формула мира по Украине. Снятую в 1943 году фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.
На фотографии изображены четыре виселицы, которые окружены людьми. Под каждой из виселиц видно приговоренных к казни фигурантов, стоящих на табуретках.
По словам Медведева, «там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов». Этого же зампред Совбеза РФ пожелал президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, который призвал разрушить РФ.
Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию и создать для нее «красные линии» по всему миру.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Политик отметил, что «сказать нечего по-русски, можно только послать».
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По словам Медведева, «там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов». Этого же зампред Совбеза РФ пожелал президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, который призвал разрушить РФ.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Политик отметил, что «сказать нечего по-русски, можно только послать».
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Екатерина Коршунова