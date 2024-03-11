Ведущие мировые СМИ отозвали фото принцессы Уэльской из-за подозрений на ретушь

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Ведущие мировые СМИ отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трёх её детей из-за подозрений в том, что он мог быть отредактирован. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что зарубежные агентства, в том числе ведущие Reuters, AP, Getty и AFP, отозвали снимок, поскольку предполагается, что он мог быть подвергнут цифровым манипуляциям.
Так, пользователи сети обратили внимание на то, что часть фотографии, где запечатлено запястье принцессы Шарлотты и рукав её кофты, была обработана в графическом редакторе. Также в результате внесения изменений заметно исказился каблук её ботинка. Кроме того, на левой руке принцессы Уэльской отсутствовало кольцо.
Издание пишет, что исправление фотографии подогрело теории заговора касаемо реального местоположения Миддлтон. При этом во дворце отказались комментировать данную информацию.
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Так, пользователи сети обратили внимание на то, что часть фотографии, где запечатлено запястье принцессы Шарлотты и рукав её кофты, была обработана в графическом редакторе. Также в результате внесения изменений заметно исказился каблук её ботинка. Кроме того, на левой руке принцессы Уэльской отсутствовало кольцо.
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Анастасия Чинкова