Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США
Для мониторинга перемещения Санта‑Клауса задействуют 49 радаров «Северной системы предупреждения» (NORAD), размещённых на территории Аляски и Канады. Об этом проинформировало министерство войны США в социальной сети X.
Как только оборудование зафиксирует старт саней, командование переключится на отслеживание их маршрута с помощью инфракрасных спутниковых сенсоров.
«NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», — говорится в сообщении.Безопасность воздушного пространства над Северной Америкой обеспечат боевые самолёты четырёх моделей, среди которых - американские истребители F‑15, F‑16 и F‑22, а также канадские CF‑18. Отдельным пилотам поручат встретиться с Санта‑Клаусом вблизи побережья Ньюфаундленда.
Американские дети смогут следить за маршрутом сказочного персонажа благодаря специализированным радарам NORAD. Кроме того, любой желающий вправе обратиться напрямую в командование, чтобы узнать актуальные данные о следующей остановке Санта‑Клауса.