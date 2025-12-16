Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США

16 декабря 2025, 03:28

Фото: iStock/icholakov

Для мониторинга перемещения Санта‑Клауса задействуют 49 радаров «Северной системы предупреждения» (NORAD), размещённых на территории Аляски и Канады. Об этом проинформировало министерство войны США в социальной сети X.





Как только оборудование зафиксирует старт саней, командование переключится на отслеживание их маршрута с помощью инфракрасных спутниковых сенсоров.



«NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», — говорится в сообщении.