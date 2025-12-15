В Госдуме высказались против запрета детского шампанского
Детское шампанское не следует запрещать к продаже в России, поскольку этот напиток не содержит алкоголя.
Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Ранее в нижней палате парламента начали обсуждать возможные ограничения на реализацию безалкогольных напитков, имитирующих спиртное — в том числе детского шампанского и безалкогольного пива.
«Оно же безалкогольное. Это тот же лимонад», — сказал парламентарий.
Он также усомнился в аргументах о том, что подобные продукты якобы формируют вредные привычки и рано пробуждают интерес к алкоголю из-за копирования «взрослых ритуалов».
По словам депутата, у вопроса есть две стороны: с одной — дети действительно перенимают поведение взрослых на праздниках, с другой — таким образом они знакомятся с элементами культуры, например традицией произносить тосты.
«Произносящему тост ничего не мешает выпить после речи и простую воду», — резюмировал Тумусов.