В Госдуме высказались против запрета детского шампанского

15 декабря 2025, 18:08

Тумусов: Не стоит запрещать продажу детского шампанского в России

Фото: istockphoto/Deagreez

Детское шампанское не следует запрещать к продаже в России, поскольку этот напиток не содержит алкоголя.





Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.



Ранее в нижней палате парламента начали обсуждать возможные ограничения на реализацию безалкогольных напитков, имитирующих спиртное — в том числе детского шампанского и безалкогольного пива.





«Оно же безалкогольное. Это тот же лимонад», — сказал парламентарий.

«Произносящему тост ничего не мешает выпить после речи и простую воду», — резюмировал Тумусов.