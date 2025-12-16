Родившая в Чили жена депутата Дорожкина разрушила политическую карьеру супруга

16 декабря 2025, 01:11

Депутата Дорожкина лишили партийных должностей после истории с родами в Чили

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина лишили партийных должностей после публичного заявления его супруги Любови Марченко о родах в Чили. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на парламентария Евгения Ревенко.