Родившая в Чили жена депутата Дорожкина разрушила политическую карьеру супруга
Депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина лишили партийных должностей после публичного заявления его супруги Любови Марченко о родах в Чили. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на парламентария Евгения Ревенко.
Самарское отделение партии, с которым велась активная координация в последние сутки, уже утвердило решение.
Ревенко резко осудил ситуацию, противопоставив её подвигам российских военнослужащих на фронте. По его словам, недопустимо, когда бойцы ВС РФ проявляют мужество и героизм, супруга городского депутата публично демонстрирует роскошные перелёты первым классом и принимает решение о рождении ребёнка за границей ради получения иностранного гражданства.
Депутат также подчеркнул, что в Тольятти имеется достаточно достойных кандидатов, способных более ответственно представлять интересы партии и избирателей в городском парламенте.
Ранее Марченко разместила в социальных сетях видео, где она объясняет выбор Чили для родов. По её словам, решение связано с получением «сильного паспорта» и возможностей для будущих путешествий ребёнка.
