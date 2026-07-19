Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визитов пришельцев на Землю

19 июля 2026, 11:40

Уфолог Рэндл: в архивах Пентагона есть доказательства визитов пришельцев

Фото: iStock/FOTOKITA

Американский уфолог и писатель Кевин Рэндл заявил, что доказательства визитов инопланетян на Землю могут храниться в неопубликованных архивах Пентагона. Его слова привет РИА Новости.





Специалист отметил, что такие материалы действительно есть, однако неизвестно, готова ли нынешняя администрация США их обнародовать.

«Я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать», — сказал собеседник агентства.