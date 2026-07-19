Пентагон обвинили в сокрытии доказательств визитов пришельцев на Землю
Уфолог Рэндл: в архивах Пентагона есть доказательства визитов пришельцев
Американский уфолог и писатель Кевин Рэндл заявил, что доказательства визитов инопланетян на Землю могут храниться в неопубликованных архивах Пентагона. Его слова привет РИА Новости.
Специалист отметил, что такие материалы действительно есть, однако неизвестно, готова ли нынешняя администрация США их обнародовать.
«Я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать», — сказал собеседник агентства.Ранее Пентагон обнародовал очередную партию файлов о наблюдениях за НЛО. На своей сайте представители ведомства разметили 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения. Их публикацию приурочили к Международному дню НЛО.
Согласно рассекреченным матерниалам, в 1949 году американские военные зафиксировали около 200 НЛО за сутки в районе базы Сандия в Нью-Мексико, которая была связана с разработкой ядерного оружия.