Военные США спутали воздушный шар бойскаутов с НЛО и сбили его дорогой ракетой

07 июня 2026, 05:09

Военные США сбили «опасный» шар бойскаутов ракетой стоимостью 500 тысяч долларов

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В США военные приняли воздушный шар бойскаутов за НЛО и сбили его ракетой стоимостью 500 тысяч долларов. Об этом сообщает газета New York Post.