Военные США спутали воздушный шар бойскаутов с НЛО и сбили его дорогой ракетой
В США военные приняли воздушный шар бойскаутов за НЛО и сбили его ракетой стоимостью 500 тысяч долларов. Об этом сообщает газета New York Post.
Инцидент записали на видео, и Пентагон показал его в рамках второй партии документов об НЛО. Согласно материалу, истребитель F-16 уничтожил шар 12 февраля 2023 года над озером Гурон, выпустив по цели ракету AIM-9 Sidewinder. Американцы решили, что им удалось зафиксировать загадочных «вторженцев».
Однако позже выяснилось, что объект запустили бойскауты. Он был частью их исследовательского проекта, и к моменту уничтожения шар уже успел восемь раз облететь планету. Инцидент произошёл через неделю после того, как американские власти долго не решались сбить китайский аэростат.
В Пентагоне сообщили, что подобная ошибка — не единичный случай. Однажды пилот США принял за НЛО фольгированный шар из супермаркета и тоже выстрелил в него ракетой, а потом доложил начальству, что устранил «объект с возможностями стелс-самолетов».
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