People: королева Камилла не пришла на мероприятие из-за состояния здоровья

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Супруга британского короля Карла III Камилла пропустила Благотворительное королевское варьете из-за состояния здоровья, передало издание People.
Это ежегодное представление транслирует телевидение Великобритании. Деньги, собранные в рамках варьете, переводятся в благотворительный фонд. На мероприятии всегда присутствуют члены королевской семьи.
О том, что Камиллы не будет на Благотворительном королевском варьете стало известно лишь за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил отсутствие королевы рекомендациями врачей: они придерживаются мнения, что болезнь, которую перенесла супруга Карла III в начале ноября, оказалась серьезнее ожидаемого. Они посоветовали ей больше отдыхать.
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О том, что Камиллы не будет на Благотворительном королевском варьете стало известно лишь за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил отсутствие королевы рекомендациями врачей: они придерживаются мнения, что болезнь, которую перенесла супруга Карла III в начале ноября, оказалась серьезнее ожидаемого. Они посоветовали ей больше отдыхать.
«После недавней легочной инфекции у королевы по-прежнему сохраняются некоторые послевирусные симптомы. Вследствие этого врачи посоветовали Ее величеству после занятой недели с множеством мероприятий отдать приоритет достаточному отдыху», — сообщалось в заявлении Букингемского дворца.
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Ольга Енгалычева