Россиян предупредили о последствиях за блокировку чужих машин на парковке
Блокировка чужого автомобиля на парковке считается созданием препятствий для движения и влечёт административную ответственность. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По его словам, штраф за такое нарушение в большинстве регионов РФ составляет две тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи. Кроме того, машину нарушителя могут эвакуировать на спецстоянку, что добавит расходов на транспортировку и хранение.
Если чужой автомобиль перекрыл выезд, депутат советует сначала проверить, оставил ли водитель номер телефона под стеклом, или воспользоваться функцией уведомления в приложении «Госуслуги Авто» — там существует функция уведомления владельца по госномеру.
Самостоятельно убирать мешающую машину — толкать, буксировать или повреждать — нельзя, это грозит уже не просто административной, а даже уголовной ответственностью.
«В зависимости от суммы ущерба это подпадает либо под ст. 7.17 КоАП (штраф 300—500 рублей при незначительном уроне), либо под ст. 167 УК РФ, где санкции варьируются от крупных штрафов до лишения свободы на срок до двух лет. Таким образом, потерпевший от неудобств рискует превратиться в обвиняемого по более тяжкой статье», — пояснил RT Чаплин.Если связаться с владельцем мешающего авто не удалось, нужно звонить в ГИБДД по номерам 102 или 112, предварительно зафиксировав факт блокировки проезда на фото или видео. При обращении необходимо назвать точный адрес, а также марку, цвет и государственный номер автомобиля, создавшего помеху.