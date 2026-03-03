Россиян предупредили о последствиях за блокировку чужих машин на парковке

03 марта 2026, 06:28

Депутат Чаплин: Блокировка чужих автомобилей влечет административную ответственность

Фото: iStock/MarekUsz

Блокировка чужого автомобиля на парковке считается созданием препятствий для движения и влечёт административную ответственность. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.





По его словам, штраф за такое нарушение в большинстве регионов РФ составляет две тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи. Кроме того, машину нарушителя могут эвакуировать на спецстоянку, что добавит расходов на транспортировку и хранение.



Если чужой автомобиль перекрыл выезд, депутат советует сначала проверить, оставил ли водитель номер телефона под стеклом, или воспользоваться функцией уведомления в приложении «Госуслуги Авто» — там существует функция уведомления владельца по госномеру.





С 1 апреля в России запретят разные цены при оплате товара сразу и в рассрочку

«В зависимости от суммы ущерба это подпадает либо под ст. 7.17 КоАП (штраф 300—500 рублей при незначительном уроне), либо под ст. 167 УК РФ, где санкции варьируются от крупных штрафов до лишения свободы на срок до двух лет. Таким образом, потерпевший от неудобств рискует превратиться в обвиняемого по более тяжкой статье», — пояснил RT Чаплин.