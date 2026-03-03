С 1 апреля в России запретят разные цены при оплате товара сразу и в рассрочку

03 марта 2026, 05:36

В РФ с 1 апреля вступит в силу закон, запрещающий завышать цену на товар в рассрочку

Фото: iStock/Tevarak

С первого апреля в России вступает в силу закон, запрещающий продавцам устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Речь идет о рассрочке, пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).





Поправки, внесённые Федеральным законом № 284-ФЗ, также отменяют возможность взимания с покупателя вознаграждения за сервис рассрочки и платы за внесение платежей. По словам парламентария, новые нормы призваны защитить потребителей от скрытого удорожания товаров и необоснованных комиссий.



