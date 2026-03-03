В России впервые с 1986 года вступит в силу новый ГОСТ на белый хлеб

03 марта 2026, 03:56

С 1 апреля 2026 года в России введут новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки

Фото: iStock/Marta fernandez

С 1 апреля в России вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта, придет на смену ГОСТу 1986 года, действовавшему еще со времен СССР.





Отмечается, что производители теперь смогут выпускать подовый хлеб овальной формы, а также буханки массой менее 500 грамм — ранее вес был строго от 0,5 килограмма. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выпечки остался прежним — не более 10 часов. Однако из нового ГОСТа убрали рекомендации по реализации в розничной сети (до этого они составляли 24 часа с момента выемки из печи).



