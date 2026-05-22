Перечислена самая модная обувь весны и лета 2026 года
Редакторы немецкой версии Vogue перечислили самую модную обувь весны и лета 2026 года.
Модные эксперты, изучившие коллекции люксовых брендов, утверждают, что узкие кроссовки стали идеальным выбором для повседневного гардероба. Для более торжественных случаев они советуют обратить внимание на туфли-лодочки.
Кроме того, в этом сезоне модницы выбирают лоферы с открытой пяткой и эффектную обувь с цветочным узором. Также популярны туфли на шнуровке и сандалии с раздельными пальцами.
Эксперты отмечают, что в тренде остаются плоские кожаные сандалии, плетеные туфли и модели с имитацией змеиной кожи. В завершение они рекомендуют добавить в гардероб сабо карамельного цвета или с вязаными деталями.
