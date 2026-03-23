Перечислена самая модная обувь весны 2026 года

Редактор моды Lamoda Ишимова назвала прозрачную обувь трендом весны 2026 года
Фото: iStock/Kostikova

Прозрачную обувь назвали главным трендом весны 2026 года. Об этом сообщила редактор моды Lamoda Юлия Ишимова, передает «Лента.ру».



Среди трендовых моделей эксперт выделила пары с виниловыми вставками от Loewe и Bottega Veneta, а также вьетнамки. Также в числе самых модных оказались оригинальные лоферы, такие как модели с широкой пряжкой от Christian Dior или с отрезанным носом из коллекции Maison Margiela.

Ранее стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» объяснила, что весна представляет собой удивительный симбиоз: с одной стороны, она стремится к лаконичной утончённости, с другой — вызывает желание испытать яркие эмоции, которые легче всего передать через насыщенность красок. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

