Перечислена самая модная обувь весны 2026 года
Прозрачную обувь назвали главным трендом весны 2026 года. Об этом сообщила редактор моды Lamoda Юлия Ишимова, передает «Лента.ру».
Среди трендовых моделей эксперт выделила пары с виниловыми вставками от Loewe и Bottega Veneta, а также вьетнамки. Также в числе самых модных оказались оригинальные лоферы, такие как модели с широкой пряжкой от Christian Dior или с отрезанным носом из коллекции Maison Margiela.
Ранее стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» объяснила, что весна представляет собой удивительный симбиоз: с одной стороны, она стремится к лаконичной утончённости, с другой — вызывает желание испытать яркие эмоции, которые легче всего передать через насыщенность красок. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
