Перечислены главные навыки детей для поступления в первый класс

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Исследование Плюс Детям показало, что российские родители считают основными навыками ребёнка для поступления в первый класс внимание, память и усидчивость.
Также немаловажным считаются развитый словарный запас и логическое мышление. Родители отметили, что навык счёта важнее умения читать.
Для развития навыков своих детей многие используют цифровой контент.
Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
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Для развития навыков своих детей многие используют цифровой контент.
«Спрос на цифровой контент у родителей связан с игровым форматом обучения, который помогает детям улучшить и закрепить необходимые умения перед школой. В современных мобильных приложениях ребенок может развить произвольное внимание, логическое и инженерное мышление, эмоциональный интеллект и фантазию», — прокомментировал в беседе с Газета.ру руководитель edutainment-направления Плюс Детям Кеша Скирневский.
Ранее аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
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Мелисса Тимофеева