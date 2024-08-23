Россияне назвали возраст, на который приходится пик карьеры

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Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 25% россиян считают, что пик карьерного развития наступает в возрасте 35-39 лет.
Ещё 20% отметили идеальным для карьерного максимума возраст 40-44 года, 17% — 30-34 года.
А для людей старших лет в Санкт-Петербурге с 1 сентября начнёт функционировать карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Как передаёт «Петербургский дневник», карта даст право на посещение музеев, находящихся в ведении Комитета по культуре города. Уточняется, что срок действия данной акции – с 1 сентября 2024-го по весну 2025 года.
Ранее сообщалось, что с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату.
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«13% россиян отметили возрастной диапазон с 45 до 49 лет. Меньшая доля опрошенных, по 6%, полагает, что карьерный пик наступает в возрасте 25-29 лет или в 50-54 года», — приводит RT результаты исследования.
А для людей старших лет в Санкт-Петербурге с 1 сентября начнёт функционировать карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Как передаёт «Петербургский дневник», карта даст право на посещение музеев, находящихся в ведении Комитета по культуре города. Уточняется, что срок действия данной акции – с 1 сентября 2024-го по весну 2025 года.
Ранее сообщалось, что с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату.
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Мелисса Тимофеева