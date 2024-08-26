Стало известно, что россияне чаще всего забывают в путешествии

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Аналитики сервиса tutu провели исследование и выяснили, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
На втором месте в этом рейтинге оказались косметические и уходовые средства, на третьем – техника.
Также довольно часто забытыми оказываются еда и напитки, лекарства, украшения.
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Также довольно часто забытыми оказываются еда и напитки, лекарства, украшения.
«Замыкают рейтинг забытых вещей деньги и банковские карты, рюкзаки, сумки и чемоданы, кипятильник, одеяло, а также документы: паспорт, страховку, билеты. Еще 1,96% участников оставляли в путешествии ключи от дома», — добавили в беседе с Газета.ру эксперты.Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 25% россиян считают, что пик карьерного развития наступает в возрасте 35-39 лет.
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Мелисса Тимофеева