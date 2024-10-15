Перечислены города-лидеры по доступности квартир в сентябре

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По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в сентябре наиболее дешёвые квартиры были в Перми, Воронеже, Уфе и Самаре.
Так, студия на первичном рынке Самары обошлась бы покупателю в 3,5 млн рублей, в Перми — в 3,6 млн, а в Уфе — в 3,8 млн рублей.
Как пишет Газета.ру, наоборот, самая дорогая недвижимость в сентябре была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Для сравнения, в Москве студию можно было купить в среднем за 9 млн рублей, в Казани — за 8,5 млн, а в Санкт-Петербурге — за 6 млн.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.
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Как пишет Газета.ру, наоборот, самая дорогая недвижимость в сентябре была зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Для сравнения, в Москве студию можно было купить в среднем за 9 млн рублей, в Казани — за 8,5 млн, а в Санкт-Петербурге — за 6 млн.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.
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Мелисса Тимофеева