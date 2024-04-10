Опрос: Жители Польши не хотят, чтобы их солдаты воевали на стороне ВСУ

Фото: iStock/Andrzej Rostek
Большинство жителей Польши против отправки польских военных на Украину. К такому выводы пришли авторы опроса, результаты которого 10 апреля опубликовало европейское издание «Euroactiv».
Согласно опросу 75% поляков выступили против отправки польской армии на помощь ВСУ. Кроме того, 47% респондентов не поддержали вступление Украины в НАТО, а 40% высказались за немедленное присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.
Накануне воевавший два года в рядах ВСУ польский наемник Михаил Липски заявил, что мобилизованные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) попадают на фронт с меньшей подготовкой в сравнении с российскими военными. Если российские новобранцы готовятся от трех до девяти месяцев перед попаданием на фронт, то у ВСУ этот срок составляет не больше двух месяцев, а чаще всего еще меньше.
Читайте также:
Польша приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе
Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности Олимпийских игр
Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»
Артем Кузьмин