В Подмосковье нашли краснокнижный гриб ежовик коралловидный

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Грибы, относящиеся к редкому виду ежовик коралловидный, стали попадаться в лесах Московской области после обильных июльских дождей, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Ежовик коралловидный получил свое название благодаря характерной форме, напоминающей кораллы. Этот гриб имеет белые или кремовые ответвления плодового тела, которые растут вертикально и могут достигать значительных размеров», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Ежовик коралловидный является съедобным грибом, однако собирать его в подмосковных лесах запрещено, так как вид внесён в Красную книгу Московской области. В настоящее время его относят к пятой категории — как вид, восстанавливающийся в численности. В министерстве отметили, что из года в год подмосковные экологи встречают его всё чаще и чаще. Если эта тенденция останется стабильной, ежовик коралловидный могут перенести из основного списка Красной книги в мониторинговый.
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Лев Каштанов