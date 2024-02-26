Путин подписал закон о возможности для россиян установки самозапрета кредитов

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С 1 марта 2024 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Соответствующий указ сегодня, 26 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.
Нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, россияне в своей кредитной истории будут вправе установить для себя запрет на заключение договоров потребительского займа. Это будет относиться как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.
Уточняется, что данный запрет не будет распространяться на ипотечное кредитование и автокредиты. Он также не будет затрагивать образовательные кредиты, получаемые в рамках государственной поддержки.
Данная правовая мера разработана в целях борьбы с мошенничеством в финансово-кредитной сфере. Например, она будет препятствовать получению кредитов третьими лицами с помощью незаконного использования персональных данных людей и так называемого телефонного мошенничества.
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Александр Бойцов