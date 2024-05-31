Перечислены наиболее популярные для детей подарки

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Опрос «Яндекс Маркета» показал, что в топе подарков для детей от семьи находятся гаджеты.
Также популярны такие подарки, как деньги, товары для творчества, детский транспорт (самокаты, ролики и велосипеды).
При этом взгляды на лучшие подарки для детей самих родителей и бабушек/дедушек различаются. Как передают «Известия», родители считают лучшими подарками гаджеты и деньги, в то время как бабушки и дедушки называют сладости, конструкторы, а также наборы для хобби.
Отмечается, что книги также попали в число популярных подарков для подрастающего поколения.
А завкафедрой прикладной математики факультета информационных технологий университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Жанна Мекшенева рассказала, на что надо ориентироваться при выборе приложений для родительского контроля.
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При этом взгляды на лучшие подарки для детей самих родителей и бабушек/дедушек различаются. Как передают «Известия», родители считают лучшими подарками гаджеты и деньги, в то время как бабушки и дедушки называют сладости, конструкторы, а также наборы для хобби.
Отмечается, что книги также попали в число популярных подарков для подрастающего поколения.
А завкафедрой прикладной математики факультета информационных технологий университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Жанна Мекшенева рассказала, на что надо ориентироваться при выборе приложений для родительского контроля.
«Выбор приложения осуществляется исходя из возраста ребенка, функционала и условий приложения (бесплатное или по подписке)», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Мекшенева.Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.
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Мелисса Тимофеева