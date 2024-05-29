Психолог объяснила, как поддержать ребёнка во время экзаменов

Наступил период ЕГЭ. Дети нервничают, волнуются за свои желанные баллы. В этом вопросе родителям требуется служить личным примером, потому что их собственная нервозность может передаться ребенку и негативно повлиять на результат. По словам психологов, родители нередко давят на ребенка, опасаясь за его будущее, однако это лишь уловка — зачастую таким образом они проецируют страх за собственную репутацию.