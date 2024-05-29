Психолог объяснила, как поддержать ребёнка во время экзаменов

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Наступил период ЕГЭ. Дети нервничают, волнуются за свои желанные баллы. В этом вопросе родителям требуется служить личным примером, потому что их собственная нервозность может передаться ребенку и негативно повлиять на результат. По словам психологов, родители нередко давят на ребенка, опасаясь за его будущее, однако это лишь уловка — зачастую таким образом они проецируют страх за собственную репутацию.
Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что основной страх детей на экзаменах - огорчить родителя, разозлить родителя и быть наказанным.
Специалист объяснила, почему родители требуют от ребенка высоких баллов, забывая про его эмоциональный фон.
Психолог отметила, что в родительском контроле должен быть баланс, и назвала несколько методов поддержки ребёнка.
По мнению Анастасии Кардиакос, если внутренний семейный фон стабильный, то и ребенок будет спокойнее относиться к сдаче экзаменов. Мир не рухнет, если дети не сдадут так, как вы хотите, дала совет родителям эксперт.
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«Более 50% процентов родителей давят на детей больше, чем дети сами на себя. Основной страх детей — огорчить и разозлить родителя, быть наказанным. Родители либо ругают, либо молчат и игнорируют детей — такая форма пассивной агрессии. Самая большая проблема, это когда в процессе подготовки к экзаменам, ребенок думает, что любовь родителя — это когда ты сдал хорошо. Он боится потерять любовь, потерять спокойствие, старается для родителя», — сказала эксперт.
Специалист объяснила, почему родители требуют от ребенка высоких баллов, забывая про его эмоциональный фон.
«Родителю может быть стыдно, что ребенок не сдаст, перед друзьями, перед своими же родителями, перед коллегами. Это внутренний стыд родителя. Или родители-перфекционисты выращивают лучшую версию себя, растят кандидата на «сына маминой подруги» . Также такие требование могут быть связаны с тем, что родители понимают, сколько стоит образование, и боятся не справится с финансовой частью», — рассказала эксперт.
Психолог отметила, что в родительском контроле должен быть баланс, и назвала несколько методов поддержки ребёнка.
«Существует двустороннее учение: родитель должен верить, что у ребенка всё получится, а ребенок должен уметь обращаться к родителю в трудной ситуации. Это самые гармоничные формы. Также родитель должен объяснить, что ему нужна не пятёрка, а баллы, которые откроют большой выбор. Ещё нельзя постоянно спрашивать про подготовку, достаточно задать пару вопросов 2 раза в неделю. И нужно давать ребенку отдыхать, то есть создать расписание подготовки, а свободное время оставить свободным временем», — поделилась собеседница.
По мнению Анастасии Кардиакос, если внутренний семейный фон стабильный, то и ребенок будет спокойнее относиться к сдаче экзаменов. Мир не рухнет, если дети не сдадут так, как вы хотите, дала совет родителям эксперт.
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Анастасия Бондарева