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Психолог объяснила, как поддержать ребёнка во время экзаменов

Психолог Кардиакос: мир не рухнет, если дети не сдадут экзамены на нужные баллы
29 мая 2024, 14:15
Фото: istockphoto/Rawpixel

Фото: istockphoto/Rawpixel

Наступил период ЕГЭ. Дети нервничают, волнуются за свои желанные баллы. В этом вопросе родителям требуется служить личным примером, потому что их собственная нервозность может передаться ребенку и негативно повлиять на результат. По словам психологов, родители нередко давят на ребенка, опасаясь за его будущее, однако это лишь уловка — зачастую таким образом они проецируют страх за собственную репутацию.
Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что основной страх детей на экзаменах - огорчить родителя, разозлить родителя и быть наказанным.
«Более 50% процентов родителей давят на детей больше, чем дети сами на себя. Основной страх детей — огорчить и разозлить родителя, быть наказанным. Родители либо ругают, либо молчат и игнорируют детей — такая форма пассивной агрессии. Самая большая проблема, это когда в процессе подготовки к экзаменам, ребенок думает, что любовь родителя — это когда ты сдал хорошо. Он боится потерять любовь, потерять спокойствие, старается для родителя», — сказала эксперт.



Специалист объяснила, почему родители требуют от ребенка высоких баллов, забывая про его эмоциональный фон.

«Родителю может быть стыдно, что ребенок не сдаст, перед друзьями, перед своими же родителями, перед коллегами. Это внутренний стыд родителя. Или родители-перфекционисты выращивают лучшую версию себя, растят кандидата на «сына маминой подруги» . Также такие требование могут быть связаны с тем, что родители понимают, сколько стоит образование, и боятся не справится с финансовой частью», — рассказала эксперт.

Психолог отметила, что в родительском контроле должен быть баланс, и назвала несколько методов поддержки ребёнка.

«Существует двустороннее учение: родитель должен верить, что у ребенка всё получится, а ребенок должен уметь обращаться к родителю в трудной ситуации. Это самые гармоничные формы. Также родитель должен объяснить, что ему нужна не пятёрка, а баллы, которые откроют большой выбор. Ещё нельзя постоянно спрашивать про подготовку, достаточно задать пару вопросов 2 раза в неделю. И нужно давать ребенку отдыхать, то есть создать расписание подготовки, а свободное время оставить свободным временем», — поделилась собеседница.

По мнению Анастасии Кардиакос, если внутренний семейный фон стабильный, то и ребенок будет спокойнее относиться к сдаче экзаменов. Мир не рухнет, если дети не сдадут так, как вы хотите, дала совет родителям эксперт.

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Подмосковные спасатели деблокировали водителя после ДТП в Шаховской
29 мая 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия ДТП в городском округе Шаховская. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Об аварии сообщили очевидцы. В районе деревни Стариково легковой автомобиль врезался в грузовик.

«Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что в результате столкновения серьезно пострадали водитель и пассажиры легковушки. Водителя зажало в кабине. Работники противопожарно-спасательной службы деблокировали водителя, находившегося без сознания, и передали его сотрудникам скорой помощи для срочной госпитализации. Пассажиры легкового автомобиля: мужчина и девушка в результате аварии получили травмы различной степени тяжести и также оперативно были доставлены медиками в лечебное учреждение. Водитель большегруза не пострадал», — рассказал начальник части Игорь Бусаров.

Авария произошла на федеральной трассе М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская.

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#травмы
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Россиянам рассказали, как правильно перевозить животных в такси
Яндекс.Такси: Для перевозки животных необходима переноска
29 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Rohappy

Представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.
«Если ваш питомец небольшого размера, будет достаточно переноски. А если поедете с крупным питомцем, например, с большой собакой, обязательно возьмите намордник и подстилку, чтобы животное не испачкало сиденье», — добавили в беседе с RuNews24.ru специалисты.

А президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам собак о том, как спасти питомца от жары. По его словам, прежде всего необходимо скорректировать график прогулок в период с комфортной для животного погодой.

«Постарайтесь обустроить прохладное место в доме для собаки. Расположите лежанку в хорошо проветриваемой комнате, окна плотно закройте шторами. Обеспечьте приток свежего воздуха, например, включите вентилятор или кондиционер. Но следите за тем, чтобы животное не располагалось под потоком холодного воздуха — собака может простудиться», — отметил в беседе с «Известиями» Голубев.

Ранее Владимир Голубев рассказывал, как и с помощью чего собаки могут улавливать эмоции человека, выявлять болезни и предупреждать об изменении погоды.

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#кинологи
#специалисты
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#такси
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Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам
29 мая 2024, 14:44

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, в рамках которого будет создан открытый реестр должников по алиментам. Документ есть на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, 22 мая СФ одобрил закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам.

Отмечается, что в таком реестре могут оказаться 133 тысячи человек. Замглавы министерства юстиции Андрей Логинов пояснил, что подобная мера станет дополнительным инструментом морального воздействия. При этом речь идет только о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».

Должника уведомят о включении в реестр в течение суток с помощью телеграммы и смс-сообщения.

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В Подмосковье студенты из Киргизии прошли стажировку в колледже авиации
29 мая 2024, 14:35

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты из Киргизии прошли стажировку в подмосковном колледже авиации. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Стажировку студенты проходили в Егорьевском авиационном техническом колледже имени В. П. Чкалова.

«За время стажировки студенты из Киргизии посетили лекционные занятия, семинары, получили практический опыт на лабораторных занятиях, а также участвовали в строевом конкурсе и военно-спортивной эстафете наравне с иностранными курсантами Егорьевского авиационного технического колледжа», — поделились в министерстве.

Также для студентов была организована культурная программа, в рамках которой они посетили экскурсии на Международную выставку-форум «Россия», в Егорьевском городском историко-художественном музее и музее истории Гражданской авиации колледжа.

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Роскомнадзор внёс приложение «Клуб Романтики» в реестр запрещённых ресурсов
29 мая 2024, 14:32

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Роскомнадзор внёс приложение «Клуб Романтики» в реестр запрещённых ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Клуб Романтики» – это интерактивная игра в жанре визуальной новеллы. В приложении игрок сам создаёт дальнейший сюжет, управляя выбранным персонажем.

Причиной для внесения в реестр, по всей видимости, стала новелла, появившаяся в последнем обновлении. Там игрок мог выбрать ориентацию для своего персонажа.

Игроки сообщали, что в новелле было много сексуализированного контента, в том числе связанного с нетрадиционными отношениями.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что её подписчики пожаловались на пропаганду ЛГБТ* в новелле и призвали запретить приложение.

По решению Роскомнадзора от 28 мая «Клуб Романтики» запретили в России.

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*запрещённая в России экстремистская организация
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#лгбт
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Скончался актёр из фильмов «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Валерий Фролов
Ушёл из жизни актёр из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов
29 мая 2024, 14:28

Фото: iStock/trofimich

Скончался советский и российский актёр театра и кино Валерий Фролов. Ему было 76 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Причина смерти Фролова не уточняется.

Актёр родился в городе Шахты Ростовской области. На сцене он появился ещё, будучи первоклассником. Он занимался в театральном кружке, а в 1972 году окончил ГИТИС. После этого работал в Ногинском областном театре и Московском областном театре имени Островского.

Через пять лет после окончания ГИТИСа Фролов снялся в кино. Он известен зрителю по своим ролям в кинолентах «Кин-дза-дза!», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Батальоны просят огня» и других известных фильмах.

Также 28 мая стало известно о смерти советского и украинского актера театра и кино Богдана Козака. Ему было 83 года.

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#кино
#актёр
#следствие
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Блиновский сменил деятельность в зоне СВО
SHOT: мужа Блиновской отправят на линию боевого соприкосновения
29 мая 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Муж скандального блогера Елены Блиновской Алексей стал пулеметчиком другого подразделения в ДНР. Теперь его отправят на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Алексей Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, и сейчас он находится в статусе «переоформления». По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона», – сказано в сообщении.

Отмечено, что перед отправкой на линию боевого соприкосновения, Блиновский пройдет обучение. Раньше военнослужащий собирал беспилотники для разных подразделений ВС РФ.

Ранее сообщалось о побеге Блиновского из воинской части. По данным журналистов, он не покидал зону спецоперации.

Алексей Блиновский отправился в зону боевых действий в апреле текущего года.

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#россия
#спецоперация
#война
#елена блиновская
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Появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ
Появилось видео из школы Воронежа, где девушки сообщили об унизительном досмотре
29 мая 2024, 14:11

Фото: istockphoto/aprilsan

Появилось видео с камер наблюдения воронежской школы, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора. Запись опубликована в телеграм-канале «Baza».
На кадрах видно, как к рамке металлодетектора подходит школьница, однако устройство срабатывает несколько раз подряд и по просьбе проверяющих, ученица выходит на улицу, где по ее утверждению, снимает нижнее белье, на котором были металлические украшения.


Вторая ученица рассказала, что ей также пришлось снять белье перед школой. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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#егэ
#скандал
#школьница
#воронеж
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Совет Европы обратил внимание на историю с пленным солдатом РФ Резниковым
ЕКПП заинтересовался судьбой солдата РФ Дениса Резникова в плену на Украине
29 мая 2024, 13:55

Фото: istockphoto/rarrarorro

Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) внес имя российского солдата Дениса Резникова в свой список из-за жестокого обращения с Резниковым спецслужб Украины. Об этом рассказала РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
«Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что, внесли имя Резникова в свой список. Заверили, что, когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного», – сказала Вихорева.

До начала спецоперации Денис Резников работал на одной из шахт Донецка. В конце 2022 года ушел на фронт добровольцем.

Через полтора года мужчина попал в плен, а украинские спецслужбы стали требовать, чтобы дочь Резникова фотографировала военные объекты. В обмен они обещали прекратить издевательства над Резниковым. В итоге дочь военного попросила помощи у правозащитников.

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