В России могут появиться соцсертификаты при отсутствии мест в детсаду

Фото: iStock/ChiccoDodiFC
В Госдуме подготовили законопроект о предоставлении социальных сертификатов при отсутствии мест в детском саду.
«ЛДПР вносит в думу законопроект о предоставлении соцсертификатов при отсутствии мест в детском саду. Инициатива предполагает предоставлять социальный сертификат на оплату услуг по уходу за ребенком родителям, чьи дети не получили место в государственной или муниципальной организации дошкольного образования», – приводит АГН «Москва» сообщение фракции ЛДПР.
А эксперты «Авито Работы» напомнили о защите ТК РФ всех слоёв работающего населения, в том числе родителей, которые обладают уникальными правами.
«Работодатель не может расторгнуть трудовой договор с женщиной, имеющей ребёнка до трёх лет, с одинокими отцом или матерью, воспитывающими ребёнка до 14 лет или ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет. Работающим женщинам с детьми до 1,5 лет положен обеденный перерыв и дополнительные промежутки времени не реже чем каждые три часа и продолжительностью не менее 30 минут каждый», — приводит RT комментарий экспертов.
Также именно работающие родители в штате имеют приоритетное право выбора более удобного графика и режима работы.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.
Читайте также:
Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим
В Подмосковье состоялось награждение победителей конкурса «Семья Года»
Мелисса Тимофеева