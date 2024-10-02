Перечислены особенно высокооплачиваемые вакансии октября

Сервис «Работа.ру» представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий октября, куда вошли агент по коммерческой недвижимости с зарплатой до 900 тыс. рублей, а также водитель-экспедитор с грузовым автомобилем в Москве с заработной платой до 520 тыс. рублей.