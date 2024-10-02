Перечислены особенно высокооплачиваемые вакансии октября

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Сервис «Работа.ру» представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий октября, куда вошли агент по коммерческой недвижимости с зарплатой до 900 тыс. рублей, а также водитель-экспедитор с грузовым автомобилем в Москве с заработной платой до 520 тыс. рублей.
Как передают «Известия», в этот рейтинг также вошли вакансии врача-стоматолога в Краснодаре с зарплатой до 300 тыс. рублей, руководителя отдела продаж в Уфе с оплатой до 300 тыс. рублей, GPU developer с зарплатой от 320 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, а также главный инженер в пищевой промышленности с зарплатой от 250 тыс. рублей.
До этого губернатор Кемеровской области Илья Середюк назвал Кузбасс кузницей рабочих кадров. Такое заявление он сделал на торжественном мероприятии ко Дню среднего профессионального образования в кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.
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До этого губернатор Кемеровской области Илья Середюк назвал Кузбасс кузницей рабочих кадров. Такое заявление он сделал на торжественном мероприятии ко Дню среднего профессионального образования в кемеровском филиале Российского государственного института сценических искусств.
«Подготовка квалифицированных кадров — одна из важнейших задач. Значительный вклад в социально-экономическое развитие региона вносит кузбасская система среднего профессионального образования. В сложные годы мы сумели её сохранить, так как кузбасской промышленности всегда нужны люди рабочих профессий. Сегодня мы делаем все, чтобы студентам было комфортно и интересно учиться», — приводит «Сiбдепо» слова губернатора.
Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.
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Мелисса Тимофеева