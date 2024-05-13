Перечислены пять ошибок начинающего грумера

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Грумер с 15-летним стажем Ольга Рудич заявила, что ошибками начинающих профессионалов являются экономия на расходниках, переоценка своих возможностей, дефицит знаний по техникам стрижек и анатомии собаки, брезгливость.
Кроме этого, важно понимать необходимость работы с хозяином питомца, добавила эксперт.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1» о том, что влияет на плохое самочувствие собак в тёплое время года.
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«Наша работа состоит не только в том, чтобы привести собаку в прекрасный вид. Еще одна задача — довести до владельца важность и нужность своевременного посещения грумера и научить его основам качественного домашнего ухода», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Рудич.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1» о том, что влияет на плохое самочувствие собак в тёплое время года.
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Мелисса Тимофеева