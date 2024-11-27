Перечислены самые необычные вакансии года

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Исследование аналитиков Superjob показало, что в топ самых необычных вакансий этого года вошли менеджер распила, а также сборщик бутербродов и позолотчик.
Как передаёт RT, в топе самых необычных вакансий также оказались работник на утюг, специалист на зашив мыска у носков, выгульщик собак, виноградарь и смотритель японского сада.
А аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru раскрыли интересны вакансии Кузбасса. К ним, среди прочего, специалисты отнесли начальника отдела мотивации.
Также в регионе числится вакансия медицинского физика от онкологического диспансера.
Ранее опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.
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А аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru раскрыли интересны вакансии Кузбасса. К ним, среди прочего, специалисты отнесли начальника отдела мотивации.
«Специалист будет разрабатывать и внедрять новые систем мотивации и стимулирования для сотрудников, рассчитывать и анализировать численность персонала и контролировать формирование штатного расписания», — приводит «Сiбдепо» пояснения аналитиков.
Также в регионе числится вакансия медицинского физика от онкологического диспансера.
Ранее опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.
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Мелисса Тимофеева