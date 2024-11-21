Стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники

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Исследование сервиса SuperJob показало, что 19% россиян планируют работать в новогодние праздники.
«Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сёстры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы», — приводит RT результаты исследования.
А до этого сообщалось, что в Москве почти 70% доноров крови составляют мужчины.
«Центр крови им. Гаврилова поделился с нами данными, как выглядит столичный донор – человек, который регулярно сдает кровь и помогает спасать жизни. 68% доноров в Москве – мужчины. Более 70% доноров – это молодые люди от 18 до 36 лет. Самая популярная группа крови – II, но I не отстает», – приводит АГН «Москва» сообщение департамента здравоохранения города.Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.
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Мелисса Тимофеева