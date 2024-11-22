Россияне назвали ключевой фактор в рабочем общении

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Опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.
Далее в этом рейтинге у опрошенных идут собеседования при трудоустройстве и заполнение важных документов (50%).
А исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор показал, что при собеседовании 51% обращают внимание на тон беседы и уместность вопросов, 49% интересуются в первую очередь условиями и столько же — корпоративной культурой, 32% смотрят профессиональные навыки и опыт руководителя. Как передаёт «Вечерняя Москва», для 28% опрошенных важным является совместимость с новым коллективом, а для 27% — слова и речевые обороты, которые использует рекрутер или руководитель.
Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что 19% россиян планируют работать в новогодние праздники.
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«Треть опрошенных отметили, что реагируют только на грубые ошибки. 16% респондентов постоянно исправляют собеседника, если уверены в своей правоте, а 5% делают это даже тогда, когда не знают верного ответа. Столько же россиян игнорируют чужие ошибки», — приводит RT результаты исследования.
А исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор показал, что при собеседовании 51% обращают внимание на тон беседы и уместность вопросов, 49% интересуются в первую очередь условиями и столько же — корпоративной культурой, 32% смотрят профессиональные навыки и опыт руководителя. Как передаёт «Вечерняя Москва», для 28% опрошенных важным является совместимость с новым коллективом, а для 27% — слова и речевые обороты, которые использует рекрутер или руководитель.
Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что 19% россиян планируют работать в новогодние праздники.
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Мелисса Тимофеева