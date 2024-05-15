Перечислены самые опасные для детей игрушки

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Детский психолог Наталия Дербенева заявила об опасности игрушек с очень громким звуком и сильным светом.
Она пояснила, что такие игрушки могут напугать ребёнка, что может пагубно сказаться на физическом и даже психическом его здоровье.
Кроме этого, по её словам, вредными могут оказаться страшные игрушки, а также те, что не подходят по возрасту ребёнку.
Ранее клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова заявила, что чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше.
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«Сейчас много интерактивных игрушек. И говорящие животные, и светящееся фантастическое оружие, и очень громкие космические корабли. С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему. Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребёнок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, все дело в игрушке», — отметила в беседе с Газета.ру Дербенева.
Кроме этого, по её словам, вредными могут оказаться страшные игрушки, а также те, что не подходят по возрасту ребёнку.
Ранее клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова заявила, что чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше.
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Мелисса Тимофеева