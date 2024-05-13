Психолог раскрыл, что означает нежелание выходить на работу после праздников

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Долгие майские выходные закончились, и теперь важная задача — вернуться в рабочий строй без вреда своему физическому и психологическому здоровью. Однако сделать это не так просто.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» дал короткий ответ на вопрос о том, что делать, если не хочешь возвращаться после праздников на работу, — не возвращаться.
Эксперт объяснил, как отличить обычную лень от неправильности в выборе профессии.
Эксперт уверен, что талант есть в каждом человеке, и его нужно преумножать, проявлять и развивать, однако не у всех есть сила принять волевое решение.
По рекомендациям Тамерлана Заникова, легче вернуться к рабочим будням можно, вспомнив что-то приятное, связанное с работой: про доброжелательных коллег, про интересные проекты и так далее. Если человек на своем месте, то он делают свою работу очень хорошо — это отличительная черта, а если не делает, значит, идёт не той дорогой, заключил собеседник.
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Эксперт объяснил, как отличить обычную лень от неправильности в выборе профессии.
«Если есть какая-то системная штука в отношении того, что заставляешь себя постоянно идти на работу, на работе вечно недовольный, появляются раздражительность и ворчливость, кажется, что коллеги не такие, а начальник дурак, значит, надо с работы уходить. Самый главный признак — долгая раздражительность. Тогда думаешь: для чего меня мама родила? Все одно и то же, никакой перспективы… Начинаешь себя укорять. Это уже не лень точно», — объяснил специалист.
Эксперт уверен, что талант есть в каждом человеке, и его нужно преумножать, проявлять и развивать, однако не у всех есть сила принять волевое решение.
«Талант, даже по Библии, это монета. Человек существо творческое, чем мы и отличаемся от животных. Верное слово «творить»: нас Бог сотворил, нас мир сотворил. Поэтому человек как личность творческая должен что-то сотворить в жизни, а не просто плыть по течению. А когда он болтается, то, конечно, ему не хочется никуда идти. Это ужасно», — отметил психолог.
По рекомендациям Тамерлана Заникова, легче вернуться к рабочим будням можно, вспомнив что-то приятное, связанное с работой: про доброжелательных коллег, про интересные проекты и так далее. Если человек на своем месте, то он делают свою работу очень хорошо — это отличительная черта, а если не делает, значит, идёт не той дорогой, заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева