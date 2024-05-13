Радио1
Главная / Новости / Общество/ Психолог раскрыл, что означает нежелание выходить на работу после праздников

Психолог раскрыл, что означает нежелание выходить на работу после праздников

Психолог Заников: легче вернуться к работе можно, вспомнив что-то приятное
13 мая 2024, 13:57
Фото: iStock/grinvalds

Фото: iStock/grinvalds

Долгие майские выходные закончились, и теперь важная задача — вернуться в рабочий строй без вреда своему физическому и психологическому здоровью. Однако сделать это не так просто.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» дал короткий ответ на вопрос о том, что делать, если не хочешь возвращаться после праздников на работу, — не возвращаться.

Эксперт объяснил, как отличить обычную лень от неправильности в выборе профессии.


«Если есть какая-то системная штука в отношении того, что заставляешь себя постоянно идти на работу, на работе вечно недовольный, появляются раздражительность и ворчливость, кажется, что коллеги не такие, а начальник дурак, значит, надо с работы уходить. Самый главный признак — долгая раздражительность. Тогда думаешь: для чего меня мама родила? Все одно и то же, никакой перспективы… Начинаешь себя укорять. Это уже не лень точно», — объяснил специалист.

Эксперт уверен, что талант есть в каждом человеке, и его нужно преумножать, проявлять и развивать, однако не у всех есть сила принять волевое решение.

«Талант, даже по Библии, это монета. Человек существо творческое, чем мы и отличаемся от животных. Верное слово «творить»: нас Бог сотворил, нас мир сотворил. Поэтому человек как личность творческая должен что-то сотворить в жизни, а не просто плыть по течению. А когда он болтается, то, конечно, ему не хочется никуда идти. Это ужасно», — отметил психолог.

По рекомендациям Тамерлана Заникова, легче вернуться к рабочим будням можно, вспомнив что-то приятное, связанное с работой: про доброжелательных коллег, про интересные проекты и так далее. Если человек на своем месте, то он делают свою работу очень хорошо — это отличительная черта, а если не делает, значит, идёт не той дорогой, заключил собеседник.

Читайте также:

«Баланс в жизни»: Психолог объяснила, как возвращаться к работе после долгих выходных

«Под приторным соусом»: Психолог раскрыла, как понять, что человек желает вам зла

Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями
#психолог
#эксперт
#радио
#человек
#проекты
#психотерапевт
#профессии
#мама
#мир
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме кражи телеграм-аккаунтов
13 мая 2024, 15:28

Фото: Istockphoto /

Киберпреступники под видом технической поддержки мессенджера Telegram рассылают заявки на удаление аккаунта. О новой мошеннической схеме предупредили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Потенциальной жертве приходит сообщение от «техподдержки» о получении заявки на удаление аккаунта. В нём утверждается, что отменить процедуру удаления можно только через специальную форму. В конце сообщения прикреплена ссылка на фишинговый сайт, где пользователю необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом мошенники получают полный доступ к аккаунту», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что техподдержка мессенджера никогда не обращается к пользователям с вопросами об удалении их учётной записи. Удалить аккаунт может только сам пользователь в настройках мессенджера.

Читайте также:

Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах

Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
#мошенники
#подмосковье
#московская область
#мингосуправления мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Греть воду на плите: опубликован график отключения горячей воды в Московской области
График отключения горячей воды в Подмосковье в 2024 году
13 мая 2024, 15:14

Фото: istockphoto /Andrei310

Ежегодно плановое отключение горячей воды проводятся с 1 июня по 31 августа. В Москве и Московской области вскоре также начнутся профилактические работы на котельных. Где узнать график отключений по адресам и как подготовиться к отсутствию горячей воды, расскажет редакция «Радио 1».

Когда начнется плановое отключение горячей воды в Московской области


С 1 июня в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Такие меры необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных.

Почему в регионе отключают горячую воду


Ежегодно горячую воду отключают для проведения профилактических работ. Они необходимы для того, чтобы подготовить все элементы системы централизованного теплоснабжения (тепловые станции, магистральные и разводящие тепловые сети, тепловые пункты) к отопительному сезону и обеспечить их качественную работу в зимний период.

Где узнать график отключения горячей воды по своему адресу



Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Здесь же можно узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа. Для этого необходимо в адресной строке указать свой адрес проживания. Также знать отключение воды конкретно по своему адресу можно через Telegram-Бот , или e-mail-рассылку.

Как правильно подготовиться к отключению горячей воды


На время работ следует перекрывать горячую воду и пользоваться только холодной, чтобы избежать накрутки лишних кубометров.

Самый простой и эффективный метод на время отключения — это греть воду на плите. Для этого можно использовать большие кастрюли и чайники. Некоторые специально приобретают металлические тазики — это тоже будет своего рода подготовкой.

Те, для кого первый способ является слишком долгим могут до периода отключений установить в квартире водонагреватель, но агрегат занимает слишком много места. Есть несколько видов нагревателей: проточные и накопительные. В последних вода подогревается в баке, из-за чего иногда приходится ждать нужной температуры.

Для некоторых отключение горячей воды становится мотиватором для записи в спортзалы или в спа-центры, где предусмотрен душ.

Что делать, если плановое отключение уже закончилось, а горячей воды в доме все еще нет


В случае, если у Вас произошла задержка включения горячей воды, то можно обратиться по данному вопросу:

- в управляющую компанию, которая обслуживает Ваш дом
- в администрацию вашего городского округа.

Стоит отметить, что график может двигаться по усмотрению УК.

На сколько могут отключить горячую воду


Горячую воду в соответствии с действующим законодательством могут отключить не более чем на 14 календарных дней.

Читайте также:

Отопление из-за похолодания вернули в большинстве подмосковных муниципалитетов

Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников-лжеэлектриков

Подмосковье возглавило рейтинг по объёму введённого жилья за 2023 год
#подмосковье
#вода
#дом
#ук
#график
#меры
#telegram
#станции
#отключение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 50%
13 мая 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, в которой смогут учиться две тысячи учеников, возводят в городе Котельники, в настоящее время объект готов наполовину, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство было начато в 2023 году, в настоящее время строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания школы с блоками разной этажности составит около 30 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены учебные классы, лаборатории, мастерские для работы металлом и деревом, специальные кабинеты для домоводства, четыре спортивных зала площадью 540 и 300 квадратных метров, актовый зал на 810 мест и библиотечно-информационный центр. В школе также будет столовая с кухней и медпункт.

Закончить строительство планируется в третьем квартале текущего года.

Читайте также:

В подмосковном Минстрое сняли ролик о ходе капремонта детского сада в Серпухове

В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Балашихе построят школу по индивидуальному проекту на 1230 учеников
#котельники
#строительство
#школа
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В фестивале авиамоделирования в Красногорске приняли участие шесть клубов
13 мая 2024, 14:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фестиваль детского и юношеского творчества по авиамоделированию состоялся в рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск, его участниками стали ребята в возрасте от семи до 16 лет, представляющие шесть авиамодельных клубов из Москвы и разных городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фестивале приняли участие члены клубов из Дедовска. Истры, Павловской слободы и Москвы. Кроме того, поддержать участников фестиваля приехал дуэт «Россияночка», они исполняли любимые всеми песни: от композиций военных лет до современных», — говорится в сообщении.
Фестиваль был приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что глава Красногорска Волков принял участие в возложении цветов к расположенным в округе мемориалам, посвящённым героям Великой Отечественной войны.

Читайте также:

В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Красногорске в преддверии 9 Мая открыли «Парту героя»

Строительная готовность образовательного комплекса «Полёт» в Красногорске достигла 80%
#красногорск
#авиамоделирование
#фестиваль
#дети
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Две пары из Московской области стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля
13 мая 2024, 14:46

Фото: Istockphoto / frantic00

Две пары из Подмосковья приняли участие в первом Всероссийском свадебном фестивале, который стартовал на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.

Главным событием первого дня стала массовая церемония бракосочетания: на главной уличной сцене поженились свыше 150 пар со всей России.
«В числе молодожёнов были Иван и Дарья Емельяновы из Королёва, а также Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Новобрачные прошли в масштабном свадебном шествии по территории ВДНХ в сопровождении артистов и музыкальных коллективов, приняли участие в тематической свадебной викторине, с лёгкостью ответив на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, за что получили награды», – говорится в сообщении.
Как отметили в управлении, в конце мероприятия парам передали огонь всероссийского семейного очага «Сердце России». Он был зажжён в ходе торжественной церемонии старта Года семьи с участием президента Владимира Путина.

Читайте также:

На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный

Областной Дворец бракосочетания № 1 рассказал, что такое камерная свадьба

Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на свадьбу
#свадьба
#загс
#семьи
#вднх
#выставка
#форум
#россия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Наро-Фоминске провели автопробег ко Дню Победы с участием более 50 машин
13 мая 2024, 14:31

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Более 50 автомобилей участников автопробега ко Дню Победы проехали по улицам Наро-Фоминска, громкими сигналами напоминая жителям о важности этого праздника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сегодня много машин, хотя из соображений безопасности мы не размещали объявления в соцсетях. Сработало замечательное народное радио. Встречаем Победу с солнышком, снегом, тучками. Но, главное, мы создали праздничное настроение жителям», – сказала директор Молодёжного комплексного центра Рената Демидова.
Многие горожане в этот день принесли цветы в Вечному огню и Могиле неизвестного солдата. А на площади Победы у стелы «Город воинской славы» прошёл митинг памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

На Молодёжной площади провели выставку военной техники. Посетители увидели не только боевые машины времён войны, но и образцы современного вооружения. В Центральном доме культуры «Звезда» состоялся концерт ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Завершением праздника стала акция «Огни памяти». Сотни зажжённых свечей, закреплённых на красном бумажном кораблике, отправили в плавание по реке Наре.

Читайте также:

В совхозе Головково перед стартом весенних работ проверили более 30 единиц сельхозтехники

В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата

В Наро-Фоминске прошло торжественное возложение к мемориалам воинских захоронений
#наро-фоминск
#автомобили
#автопробег
#праздник
#9 мая
#день победы
#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Минстрое сняли ролик о ходе капремонта детского сада в Серпухове
13 мая 2024, 14:09

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Видеоролик-отчёт о ходе капитального ремонта в детском саду «Радуга» в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов сняли специалисты Минстройкомплекса Московской области, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 25,5%, сообщает пресс-служба министерства.
«Сейчас на объекте завершен демонтаж внутренних конструкций, ведётся обустройство стяжек пола, монтаж инженерных сетей, кровельные работы и штукатурка стен», — отмечается в сообщении.
Планируется также отремонтировать фасад, провести чистовую отделку помещений, поставить новую мебель и оборудование, а также благоустроить прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт и вернуть детский сад к работе в штатном режиме планируется у 1 сентября текущего года.

Читайте также:

Строительная готовность детсада на 250 мест в Мытищах превысила 90%

Названа степень строительной готовности школы на 1,5 тыс. мест в ЖК «Пехра» в Балашихе

В ЖК «Столичный» в Балашихе строят шестиэтажную поликлинику
#серпухов
#капитальный ремонт
#капремонт
#детский сад
#детсад
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Налоговая доначислила более 550 млн рублей сети «АндерСон»
13 мая 2024, 14:09

Фото: istockphoto / alexialex

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку деятельности сети кафе «АндерСон» за период с 2019 по 2021 годы. В результате проверки выявлено, что компании, входящие в структуры группы, использовали так называемую «ресторанную схему» для скрытия части выручки.
Источники сообщают, что в период с 2020 по 2021 годы сумма скрытой выручки составила более 1 миллиарда рублей - это 36% от общего оборота группы. У некоторых компаний доля скрытой выручки временами достигала 65%. По оценкам налоговых органов, общий объем фактической выручки «АндерСона» составил около 2,6 миллиарда рублей.

В результате сумма дополнительных налоговых начислений по группе «АндерСон» превысила 550 миллионов рублей, из которых около 370 миллионов приходится на налоги, а остальное — на штрафы и пени.

Читайте также:

Арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов

ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Филлипа Киркорова
#проверки
#налоги
#кафе
#фнс
#компании
#штрафы
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
13 мая 2024, 13:53

Фото: istockphoto / alexialex

Многоэтажный дом, в котором получат квартиры переселенцы из аварийного жилья, возводят на Лесной улице в Красногорске, работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте завершаются фасадные работы. Отделочные работы в общедомовых помещениях и квартирах вышли на финишную прямую. Началось благоустройство и озеленение придомовой территории», — говорится в сообщении.
Квартиры в новом доме получат 213 семей переселенцев из аварийного жилья, это более 500 человек, которые в настоящее время живут в трёх аварийных домах на Первомайской улице: №№7, 11 и 12. Общая площадь расселяемых домов составляет свыше семи тысяч квадратных метров.

В новые квартиры переселенцы смогут заселиться до конца третьего квартала текущего года.

Читайте также:

В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 20 человек

В Пушкине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

В Пущине завершают постройку двух домов для переселенцев из ветхого жилья
#красногорск
#строительство
#аварийное жильё
#переселение
#расселение
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф