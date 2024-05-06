Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями

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Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.
«Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой «волне» сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются черной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе. Так что дело вовсе не в том, какой контент просматривают люди в своих соцсетях, а в том, как они на него реагируют», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Кроме этого, он рекомендовал таким людям работать над своими внутренними установками.
Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.
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