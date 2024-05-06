Психолог Хорс раскрыл, кому не стоит пользоваться соцсетями

Сегодня отмечается Международный день против диеты. Этот день празднуется для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и особенно указать на концепции диет, которые часто ущербно влияют на здоровье и самооценку человека. Диетологи утверждают, что диета не должна быть связана с жесткими запретами и ограничениями. Люди должны фокусироваться на выборе пищи, которая является полноценной, питательной и вкусной.