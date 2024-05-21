Перечислены самые популярные напитки у россиян после ухода Coca-Cola

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Аналитики сервиса «Пакет» сообщили, что после ухода Coca-Cola с российского рынка наиболее популярными напитками у россиян стали Добрый Cola и Черноголовка.
Как передаёт Газета.ру, согласно данным исследования, 56% россиян всё ещё стараются найти на прилавках оригинальную Coca-Cola, в то время как 21% опрошенных даже не заметили пропажи газировки в магазинах.
Ранее по информации базы Россельхозбанка стало известно, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше. Некоторые граждане придерживаются позиции, что, если мясо будет вкусным и его приготовят близкие люди, в таком случае его можно съесть в любых количествах, «предела нет».
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