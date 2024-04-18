Стало известно, на сколько россияне стали больше заботиться о здоровье

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Онлайн-исследования medtech-сервиса Budu показало, что россияне стали больше заботится о своём здоровье.
Так, каждый второй респондент отметил, что периодически посещает врачей для сдачи анализов, каждый пятый пользуется умными гаджетами для мониторинга, а 18% регулярно проходят медицинские чек-апы.
Как передаёт «Вечерняя Москва», тенденция к повышению интереса населения к своему состоянию возросла после пандемии.
До этого опрос Rambler&Co продемонстрировал, что подавляющее большинство россиян (78%) помогают детям делать уроки. При этом, 28% из них делают школьные задания совместно с учеником регулярно, а 37% — лишь изредка. Как передаёт RT, в исследовании приняли участие более 18 тыс. интернет-пользователей.
Ранее исследовании Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.
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Как передаёт «Вечерняя Москва», тенденция к повышению интереса населения к своему состоянию возросла после пандемии.
До этого опрос Rambler&Co продемонстрировал, что подавляющее большинство россиян (78%) помогают детям делать уроки. При этом, 28% из них делают школьные задания совместно с учеником регулярно, а 37% — лишь изредка. Как передаёт RT, в исследовании приняли участие более 18 тыс. интернет-пользователей.
Ранее исследовании Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.
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Мелисса Тимофеева