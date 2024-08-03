Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду

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Стилист Александр Рогов назвал одежду, напоминающую «бабушкины» скатерти, трендом лета этого года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Стилист отметил, что в этот сезоне популярность обрели топы, юбки, косынки и платья, которые похожи на скатерти, салфетки или занавески. По словам Рогова, такую одежду можно сделать самим из «бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей».
Стилист заключил, что последний месяц этого лета является отличным временем для экспериментов.
Ранее стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о главных трендах летнего сезона. Подробнее читайте в материале редакции.
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Стилист заключил, что последний месяц этого лета является отличным временем для экспериментов.
Ранее стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о главных трендах летнего сезона. Подробнее читайте в материале редакции.
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Екатерина Коршунова