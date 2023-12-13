Перечислены самые тёплые дни этой недели

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Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе самыми тёплыми днями в Москве станут четверг и пятница, 14 и 15 декабря.
Так, в эти дни минимальная температура ночью составит -6...-8°C, а днём — около -5°C.
В то е время, отметила специалист, пятница станет и самым ненастным днём из-за сильного снегопада.
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«При этом, днём в субботу, 16 декабря, интенсивность снегопада уменьшится. Снова подморозит», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
«Ожидаются сильный снег в течение суток, метель, местами заносы на дорогах. Все это будет проходить при отрицательной температуре воздуха. Мы считаем, что 15 декабря мы либо приблизимся к суточному рекорду, либо он может быть перекрыт. За сутки может выпасть около 17 мм осадков», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева