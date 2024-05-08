Перечислены самые выгодные месяцы для отпуска

В шведском Мальмё стартовал песенный конкурс «Евровидение». Конкурсанты из Ирландии предстали в образе сатанистов и принялись вызывать дьявола, а представительницы Украины затронули в песнях тему феминизма. О том, какие скандалы произошли на конкурсе, и почему в Госдуме РФ призвали игнорировать его проведение, расскажет редакция «Радио 1».