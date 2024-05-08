Перечислены самые выгодные месяцы для отпуска

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Налоговый консультант и бухгалтер 6-й категории, сотрудник коммерческих организаций Серафима Перфильева заявила, что в этом году наилучшими месяцами для отпуска стали октябрь, август и июль.
«В этом году у нас три таких месяца: октябрь, август и июль. А вот уходить в отпуск в июне и в январе, когда и без того много праздничных и выходных дней, крайне невыгодно», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
А для увеличения отпускных, уточнила Перфильева, можно брать отпуск так, чтобы на его период попадали праздничные дни.
Ранее карьерный консультант Центра карьеры «Синергия» Алина Дзюба перечислила то, что не стоит говорить на собеседовании при устройстве на работу. К этому списку она отнесла лживую и сильно искажённую информацию, а также частое употребление формулировки с «НЕ», слова-паразиты.
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