Россиянам раскрыли, о чём стоит молчать на собеседовании

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Карьерный консультант Центра карьеры «Синергия» Алина Дзюба перечислила то, что не стоит говорить на собеседовании при устройстве на работу.
К этому списку она отнесла лживую и сильно искажённую информацию, а также частое употребление формулировки с «НЕ», слова-паразиты. В беседе с RuNews24.ru специалист добавила, что к собеседованиям лучше готовиться и отвечать на вопросы потенциального работодателя, даже если ответы на них указаны в резюме.
Ранее стало известно, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали IT-специалисты и геодезисты. Также в первом квартале произошел рост зарплатных предложений в сфере услуг.
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Мелисса Тимофеева