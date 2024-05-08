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Россиянам раскрыли, о чём стоит молчать на собеседовании

Консультант Дзюба рекомендовала не лгать при собеседовании
08 мая 2024, 17:23
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Карьерный консультант Центра карьеры «Синергия» Алина Дзюба перечислила то, что не стоит говорить на собеседовании при устройстве на работу.


К этому списку она отнесла лживую и сильно искажённую информацию, а также частое употребление формулировки с «НЕ», слова-паразиты. В беседе с RuNews24.ru специалист добавила, что к собеседованиям лучше готовиться и отвечать на вопросы потенциального работодателя, даже если ответы на них указаны в резюме.

Ранее стало известно, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали IT-специалисты и геодезисты. Также в первом квартале произошел рост зарплатных предложений в сфере услуг.

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#сотрудники
Дубненские журналисты победили в трёх номинациях конкурса ФМБА
08 мая 2024, 17:41

Фото: Istockphoto / freie-kreation, видео: телеканал «Дубна»

ФМБА России подвело итоги конкурса среди журналистов на лучшее освещение деятельности агентства. Телеканала «Дубна» стал победителем сразу в трёх номинациях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Коллектив канала первенствовал в номинациях «Лучший репортаж о деятельности ФМБА России или подведомственного учреждения агентства»; «Лучшая публикация в социальных сетях о деятельности ФМБА России» и «Лучший видеоролик о деятельности ФМБА России».
«Это ещё одна возможность напомнить историю 20-летней Инны Зарицкой, которая легла в основу репортажа. В Донецке во время обстрела девушку из-за ранения парализовало на месте. Её заметили российские военные, оказали первую помощь и передали врачам», – рассказали в администрации.
Инна прошла реабилитацию в медсанчасти №9 в Дубне. Врачи и волонтёры занимались не только её физическим здоровьем, но и поддерживали, придавая сил и веры в то, что всё будет хорошо.

Девушка решила связать жизнь с наукоградом и сейчас строит планы.

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#днр
#подмосковье
#московская область
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В Красногорске в преддверии 9 Мая открыли «Парту героя»
08 мая 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

«Парту героя», посвящённую ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Васильевичу Щербакову, открыли в Нахабинской школе №3, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В церемонии принял участие исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

«Такие парты – отличная возможность рассказать подрастающему поколению о тех героях, которые защищали в те времена нашу Родину и продолжают делать это сейчас в зоне специальной военной операции», — отметил Андриянов.
Торжественное мероприятие началось с гимна России, затем ведущие церемонии рассказали собравшимся о ветеране. Аркадия Щербакову призвали в армию в 1941 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он прошёл всю войну и закончил её в Берлине. Среди наград Аркадия Щербакова орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и медали.

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По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников
Адвокат Мусаев: имущество родственников замминистра обороны Иванова арестовано
08 мая 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова

По делу замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали имущество его родственников, в том числе родителей. Об этом рассказал адвокат Мурад Мусаев. Его слова передаёт РИА Новости.
«Речь идет об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах, в том числе. Мы сейчас занимаемся этим, но у нас нет еще на руках решения», — рассказал Мусаев.

Ранее адвокат Иванова сообщил, что его подзащитного обвиняют в получении взятки в один миллиард 125 миллионов рублей. Иванова временно отстранили от должности.

8 мая Московский городской суд рассматривает жалобы на арест замминистра. Согласно законодательству, на данной стадии процесса суду следует предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, поощрения, награды, характеристики и так далее. Заседание проходит в закрытом от журналистов режиме, Иванов участвует в нём по видеосвязи из следственного изолятора.

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Акты сатанизма, война в Израиле и украинский феминизм: как проходит конкурс «Евровидения-2024»
Евровидение-2024: место проведения, участники и главные скандалы
08 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/ Zeferli

В шведском Мальмё стартовал песенный конкурс «Евровидение». Конкурсанты из Ирландии предстали в образе сатанистов и принялись вызывать дьявола, а представительницы Украины затронули в песнях тему феминизма. О том, какие скандалы произошли на конкурсе, и почему в Госдуме РФ призвали игнорировать его проведение, расскажет редакция «Радио 1».

Где и когда проходит Евровидение в 2024 году


Песенный конкурс «Евровидение» в 2024 году проходит в 68-й раз. Участие в нем приняли 37 стран. Ведущими конкурса будут телеведущая Петра Меде, которая уже вела «Евровидение» в 2013-м и 2016-м, и актриса Малин Акерман, известная по фильму «Хранители» режиссера Зака Снайдера. Первый полуфинал конкурса прошел 7 мая. 9 мая состоится второй этап, а финал мероприятия запланирован на 11 мая.


Скандал с Израилем на «Евровидении»


Конкурс Евровидения, который в последние годы стал носить политический характер, нередко становится эпицентром скандалов. В этом году остро стал вопрос участия в конкурсе Израиля, который находится в состоянии военного конфликта с палестинским движением «ХАМАС». Поклонники конкурса начали требовать от организаторов дисквалификации этой страны по аналогии с тем, как это произошло с Россией после начала СВО на Украине.

Представители финской музыкальной индустрии даже составили петицию с призывом отказаться от участия в случае, если Израиль все же представит на конкурс своего исполнителя. С аналогичными требованиями выступила также представительница Франции на конкурсе «Евровидения» 2023 года La Zarra. Однако организаторы мероприятия позже заявили, что конкурс не имеет политического подтекста, а участие в нем принимают не правительства, а общественные телевещатели, поэтому Израилю все же было позволено принять участие в «Евровидении».


Ирландия «вызвала дьявола» на «Евровидении»


Певица под псевдонимом Bambie Thug исполнила на конкурсе песню Doomsday Blue («Уныние Судного дня»). Участники музыкального коллектива вышли на сцену в образе сатанистов и принялись вызывать дьявола, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности.

Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения»
Израиль согласился пересмотреть выбор песни для «Евровидения»

Украина на Евровидении 2024


Конкурсантки от Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria исполнили композицию, затрагивающую тему феминизма. «Девочкам всегда предъявляют слишком много требований и претензий, и им приходится искать свой путь», — строчки из текста песни.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona называет себя представительницей бодипозитива, а Джерри Хейл стала известна благодаря исполнению кавер-версий песен.


Финалисты Евровидения 2024


За право выхода в финал, который запланирован на 11 мая, будут бороться 16 стран, включая Израиль, Армению, Латвию и Грузию. После первого отбора по результатам голосования уже прошли в финал Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия.

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года. От участия в «Евровидении» в этом году отказались Румыния, которая не представлена на конкурсе из-за затянувшихся переговоров по согласованию бюджета, и Северная Македония, которая не выделила финансирование для участия своей делегации.

В Госдуме призвали игнорировать «Евровидение»


Запрещать песенный конкурс «Евровидение» бессмысленно, его нужно просто игнорировать. Таким мнением с изданием «Газета.ру» поделился депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он также указал на то, что без России конкурс «Евровидение» лишен смысла и неинтересен.

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В Химках 9 мая изменят маршруты нескольких автобусов
08 мая 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

9 мая в Химках временно изменят схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Перекрытия связаны празднованием Победы в Великой Отечественной войне. С 9:00 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта в двух направлениях: просп. Мира в районе домов № 7 и №12 до пересечения с ул. Чкалова, а также по ул. Победы от пересечения с ул. Березовая аллея и ул. Бурденко до пересечения с Ленинским просп.», – сказали в пресс-службе.
Из-за этого придётся изменить схемы движения автобусных и троллейбусных маршрутов: №4 «ТЦ МЕГА (Ашан) – ул. Павлова»; №10 «ул. Мичурина – ТЦ МЕГА (Ашан)»; №342 «Химки (ул. Павлова) – Москва (м. Речной вокзал)» и №971к «Химки (ЖК «Мишино») – Москва (м. Сходненская)».

Автобусы будут следовать по ул. Гоголя, ул. Берёзовая Аллея, далее – по ул. Бурденко в прямом и обратном направлении.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Автобусы маршрута №14 «ст. Химки – Ивакино» и №20м «МЦД Химки – Улица Германа Титова» будут ходить по ул. Гоголя в прямом направлении и по Ленинскому просп., ул. Чкалова, ул. Бурденко и ул. Берёзовая Аллея – в обратном.

А троллейбусные маршруты №1 «ул. Дружбы – стадион Родина» и №203 «Химки (стадион «Родина») – Москва (м. Планерная)» проследуют до остановки «Улица Первомайская».

В министерстве попросили пассажиров заранее планировать поездки.

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#транспорт
#автобусы
#химки
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
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Названа чудовищная сумма взятки, которую получил замминистра обороны Иванов
Адвокат Мусаев: замминистра обороны Иванову вменяют взятку в 1 миллиард рублей
08 мая 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард 125 миллионов рублей. Об этом СМИ рассказал его адвокат Мурад Мусаев.
«Сумма взятки составляет порядка 1 млрд 125 млн рублей, точнее не помню. Она фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов. Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты», — рассказал адвокат.

При этом он подчеркнул, что данный эпизод не соответствует действительности. Также адвокат Иванова добавил, что его подзащитный временно отстранен от должности.

8 мая Московский городской суд рассматривает жалобы на арест замминистра. Согласно законодательству, на данной стадии процесса суду следует предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, поощрения, награды, характеристики и так далее. Заседание проходит в закрытом от журналистов режиме, Иванов участвует в нём по видеосвязи из следственного изолятора.

Тимур Иванов курировал в министерстве обороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Замминистра заключён под стражу до 23 июня. Сам он вину не признаёт.

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#сизо
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Назван срок завершения капремонта школы №10 в Королёве
08 мая 2024, 17:00

Фото: Роман Савельев

Капитальный ремонт проводится в школе №10 в Королёве с начала текущего года, завершить работы планируют уже в июле, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«На объекте в ближайшее время завершают работы по обустройству инженерных сетей, после этого начнётся чистовая отделка», — отмечается в сообщении.
Похолодание вмешалось в ход работ, рассказал начальник строительного участка Вадим Смилин.

«Из-за холодной погоды нам пришлось остановить отделочные работы. Сейчас сотрудники занимаются стяжками на кровле здания, работают над новым актовым и спортивным залами», — пояснил Смилин.
Он добавил, что сейчас идёт подбор краски для школы, кроме того, в ближайшие дни в здании вставят новые окна. Сейчас на объекте продолжается утепление фасада, на первом этаже укладывают новые полы и строится блок для приготовления еды ученикам.

Кроме того, в рамках капремонта перед школой поменяют асфальт и обустроят локацию для торжественных мероприятий.

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#капремонт
#школа
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Более 100 единиц техники ночью обработают от гололёда подмосковные дороги
08 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожные службы Подмосковья предстоящим вечером при необходимости проведут превентивную обработку дорог, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Там напомнили, что синоптики прогнозируют Московской области заморозки, температура в ночные часы снизится до -4°С, пройдёт снег
«Этой ночью для безопасности автомобилистов дорожники при необходимости обработают противогололёдными материалами опасные участки дорог, дороги с высокоинтенсивным движением, вылетные трассы и мосты. На региональной сети задействуют более 100 единиц спецтехники. Обработку готовы провести и на муниципальных дорогах», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Ночью дорожники будут отслеживать ситуацию, взаимодействовать с Госавтоинспекцией региона и экстренными службами.

В министерстве призвали автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и не спешить, а при возникновении чрезвычайной ситуации звонить на номер 112.

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#московская область
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«Осторожно, клещи!»: Как защитить себя и своих питомцев от укуса клеща
08 мая 2024, 16:38

Фото: iStock/Chalabala

С приходом тепла все хотят носить меньше одежды, но в траве таятся клещи, которые могут быть переносчиками серьезных инфекций. О том, чем опасны укусы клещей, а также где и как они охотятся, читайте в материале «Радио 1».
Когда появляются клещи и как они охотятся

Больше всего клещей стоит опасаться при температуре 18 — 20 градусов. Клещи активны в лесах, полях и садах. Клещи реагируют на запахи животных, дыхание, тепло, влагу, а также вибрации тела. Зацепившись за тело, шерсть или одежду, клещи начинают ползти в поисках нежной кожи.

Чем опасны укусы клеща

Клещи способны переносить до 10 инфекций. Не все клещи являются переносчиками инфекций. Если клещ заражен, то в его слюне содержатся патогены. Самые распространенные — боррелиозы, энцефалиты, геморрагические лихорадки.

Что нужно делать, если укусил клещ, а чего делать нельзя

Если укусил клещ, то нельзя поджигать или смазывать его жидкостями. От этого у клеща начнется паника и он выпустит больше слюны, пытаясь спастись. Клеща нельзя давить голыми руками, а также выбрасывать живого. Не ждите, что клещ выползет сам.

Если клещ вас еще не укусил, но вы обнаружили его на своей одежде или теле, то стряхните его немедленно, но если клещ укусил вас, то его необходимо быстро убрать.

Желательно после укуса клеща обратиться в больницу или травмпункт для его удаления. Если такой возможности нет, то клеща нужно достать самостоятельно, но очень аккуратно, чтобы не раздавить и не оборвать хоботок. Клеща необходима сохранить для анализа.

Россиянам раскрыли, что делать при укусе ребёнка клещом
Россиянам раскрыли, что делать при укусе ребёнка клещом

Анализ клеща и крови после укуса

Если вы сами успешно достали клеща, в больницу все равно нужно обратиться. Врач выдаст направление на анализ крови, а также поможет направить клеща на лабораторные исследования.

Лекарства от клещей

Существуют различные методы профилактики от клещей, включая таблетки от клещей, лекарства от клещей и прививки от клещевого энцефалита. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Если вас укусил клещ, то необходимо немедленно обратиться к врачу.

Что делать, если вашего питомца укусил клещ?

Собаки

Вакцинация животно помогает организму выработать иммунитет против болезни Лайма и пироплазмоза, а также даёт гарантию того, что животное не умрет после заражения. Её рекомендуется проводить раз в год. От клещей для собак появилось новое средство — таблетки. Они помогут защитить питомца от укуса клеща на срок от 30 до 90 дней. Для собак также существуют репелленты.

Ветеринар Гольнева раскрыла, как защитить собаку от клещей
Ветеринар Гольнева раскрыла, как защитить собаку от клещей

Кошки

Кошки очень чувствительны даже к репеллентам, поэтому сразу после укуса клеща обратитесь к ветеринару.

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