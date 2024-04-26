Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России: сколько платят

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Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали IT-специалисты и геодезисты. Также в первом квартале произошел рост зарплатных предложений в сфере услуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные российских сервисов по поиску работы Headhunter и «Работа.ру».
«В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — указано в таблице с данными от сервиса Headhunter.На четвертой и пятой строчке списка расположились системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой немного выше 150 тысяч в месяц. Вместе с этим уровень зарплаты последнего вырос практически на треть (31%) в сравнении с таким же периодом прошлого года.
Самый большой прирост к зарплате произошел у креативного директора и составил 76%. Предлагаемая зарплата экспертов этого профиля в среднем держится на уровне 140 тысяч рублей в месяц.
Наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале зафиксирован в сфере услуг, сообщила директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.
«В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 63,5 тысяч рублей», — рассказала собеседница издания.Второе место по приросту зарплатных предложений занимает сфера красоты и здоровья, увеличившись на 24,8%. Специалисты бьюти-сферы в первые 3 месяца года могли претендовать на 90,4 тысячи рублей в месяц, в 2023 году — на 72,4 тысячи рублей.
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