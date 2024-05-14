Россиянам рассказали о смертельной опасности работы в офисе

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Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что работа в офисе, предполагающая 8-часовой рабочий день в сидячем положении, пагубно влияет на здоровье и даже способна сократить годы жизни.
«Речь не только о деменции, это и сокращение жизни. Во многих офисах сотрудников специально лишают стульев, делают им специальные стоячие столы, потому что сидеть вредно. <…> У офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли. Нивелировать это нужно при помощи физической культуры», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявляла, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
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