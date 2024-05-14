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Россиянам рассказали о смертельной опасности работы в офисе

Мясников заявил об опасности 8-часового рабочего дня в сидячем положении
14 мая 2024, 20:34
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что работа в офисе, предполагающая 8-часовой рабочий день в сидячем положении, пагубно влияет на здоровье и даже способна сократить годы жизни.


«Речь не только о деменции, это и сокращение жизни. Во многих офисах сотрудников специально лишают стульев, делают им специальные стоячие столы, потому что сидеть вредно. <…> У офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли. Нивелировать это нужно при помощи физической культуры», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявляла, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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#врачи
#опасность
#болезни
#офис
#работа
Нарколог Шуров: Слабоалкогольные напитки – самообман
14 мая 2024, 20:46

Фото: iStock/Jasmina81

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
Кроме того, в обществе считается, что такие напитки, как шампанское, вино, пиво, являются более культурными, чем, например, водка или самогон. Однако, считает специалист, всё это иллюзия, поскольку любые алкогольные напитки вредны, а увлечение ими заканчивается зависимостью и алкоголизмом.

«Любой алкоголь – это раствор этанола. Это все самообман. Когда мы и пиво, и шампанское пересчитываем, то получается, что человек мог выпить и бутылку водки, но считает, что раз он пьёт что-то лёгкое – нет проблем. Как правило, начинают со слабоалкогольных напитков, а заканчивается все одинаково. Это одинаково вредная дрянь. Это все разновидность самообмана», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.

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#алкоголь
#врач
#шампанское
#нарколог
#напитки
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Подмосковный педиатр назвала сроки введения прикорма в рацион младенцев
14 мая 2024, 20:36

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Начинать вводить прикорм мамам подрастающих малышей необходимо в позитивной обстановке при условии соблюдения нескольких правил. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром Детской поликлиники №1 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова.
«Малыш должен быть здоров, не должно быть стрессовых ситуаций, а начало прикорма не должно совпадает со временем вакцинации. Оптимальным для начала введения прикорма считается период с четырёх до шести месяцев. До этого периода кишечник малыша ещё не способен усваивать более грубую пищу, чем грудное молоко или адаптированная молочная смесь. Нужно время для заселения кишечника микрофлорой, дозревания ферментов, развития мышц и нервов, регулирующих движения пищи в кишечнике», – сказала Теплова, советы которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
По словам врача, вводить прикорм позже шестимесячного возраста также нежелательно, поскольку тогда возрастает риск развития дефицита микронутриентов. Дело в том, что первый год жизни ребёнка связан с интенсивным ростом и развитием. Для обеспечения организма необходимыми веществами питание должно соответствовать потребностям развивающегося организма.

Однако специалист заверила, что определяющим в введении прикорма считается не возраст, а готовность к его введению.
«Имеется в виде сформированный пищевой интерес – малыш живо интересуется, что вы кладете себе в рот, что находится у вас на тарелке, тянет ручки к еде, открывает рот при виде пищи, пытается взять из тарелки кусочек», – добавила Теплова.
Также, по её словам, младенец должен уверенно удерживать верхнюю половину туловища – держать голову или сидеть.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#дети
#младенец
#врач
#педиатр
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Диетолог Соломатина: Полностью исключить сахар из рациона невозможно
14 мая 2024, 20:02

Фото: iStock/Tamara Chuchkova

Диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.
«Даже если исключить из рациона рафинированный сахар, печенье, конфеты, сладкую выпечку или белый хлеб, глюкоза будет поступать в организм из тех же каш, макарон, картошки, цельнозерновых круп, молока или соусов», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Однако, по её словам, сократить количество употребляемой глюкозы вполне реально. В этом случае человек будет чувствовать себя намного лучше, считает эксперт.

А диетолог Полина Журавлева отметила, что несмотря на всю полезность квашеной капусты большое её количество может привести к серьёзным проблемам.

«Содержание натрия в квашеной капусте очень высокое. Людям с высоким давлением, проблемами с почками лучше не увлекаться квашеной капусты или выбрать варианты с низким содержанием соли. Последствия не очень приятны – отёки, повышение давления, риск мочекаменной болезни и даже инфаркты и инсульты», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее врач-диетолог Татьяна Стрельникова заявила, что без вреда для здоровья можно съедать не более 200 г различных ягод в день.

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#диетолог
#сахар
#болезни
#здоровье
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Егорьевские врачи удалили из сонной артерии пациента атеросклеротическую бляшку
14 мая 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Егорьевской больницы провели уникальную операцию на сонной артерии пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 59-летний мужчина с жалобами на слабость в ногах, снижение зрения, головные боли, головокружение и неустойчивость при ходьбе. Кроме того, у пациента диагностировали диабет, лишний вес. Несколько лет назад он перенёс инсульт, но наблюдаться у невролога не стал.

Обследование выявило у мужчины стеноз внутренней сонной артерии – атеросклеротическую бляшку, почти полностью перекрывшую кровоток. Это могло привести к повторному инсульту.
«Мы впервые в нашей больницы выполнили пациенту каротидную эндартерэктомию – операцию по удалению бляшек. Для доступа к общей сонной артерии сделали разрез в области шеи. После этого рассекли её, удалили атеросклеротические бляшки и ушили раны. При таком вмешательстве важно не задеть расположенные рядом нервы и сосуды», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.
После операции пациент сразу проснулся после наркоза и начал самостоятельно дышать. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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Жительнице Коломны удалили жёлчный пузырь, в котором нашли более 200 камней

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#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#врач
#операция
#больница
#подмосковье
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Жительнице Коломны удалили жёлчный пузырь, в котором нашли более 200 камней
14 мая 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Коломенской больницы удалили более 200 камней разного калибра из жёлчного пузыря жительницы Коломны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение больницы на плановую операцию поступила 40-летняя пациентка, у которой во время ультразвукового исследования в жёлчном пузыре обнаружили множество камней.
«Камни у пациентки обнаружили совершенно случайно – ультразвуковое обследование она проходила из-за другого заболевания. Во избежание осложнений было решено удалить весь жёлчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших прокола и длилась около 40 минут. Пузырь был целиком заполнен разнокалиберными камнями. Хирурги насчитали их более 200», – рассказал хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров.
Он отметил, что камни в жёлчном пузыре – распространённое явление, но в таком количестве у достаточно молодого пациента это большая редкость

Пациентка успешно перенесла операцию и уже выписана домой.

Как напомнили в министерстве, чтобы предотвратить образование камней, нужно следить за здоровым питанием, ежедневно уделять внимание физической активности и своевременно лечить сопутствующие заболевания.

Если камни уже обнаружили, нужно немедленно обратиться к врачу. Позднее обращение в некоторых случаях может привезти к летальному исходу.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#коломна
#больница
#хирург
#врачи
#пациенты
#операция
#подмосковье
#московская область
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В Зарайске открыли после ремонта два ФАПа
14 мая 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов завершился в деревнях Зимёнки и Печерники, оба медицинских учреждения готовы к приёму пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В обновлённых ФАПах можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом и льготные лекарства. Кроме того, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
В ходе ремонта в зарайских фельдшерско-акушерских пунктах поменяли окна и двери, обновили фасад и напольное покрытие, а также инженерные сети и мебель. Кроме того, внутри зданий были проведены отделочные работы.

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#зарайск
#фап
#медицина
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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От дефицита витаминов до болезни крови: Врачи рассказали о «метеозависимости»
14 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/EvgeniyQ

В минувшие выходные на Землю обрушилась самая мощная за последнюю сотню лет магнитная буря. Люди стали массово жаловаться на головную боль, усталость, сонливость и раздражительность.
Существует ли такой диагноз как «метеозависимость» и как с ним бороться в беседе с «Радио 1» объяснили специалисты Химкинской областной больницы.

«Несмотря на постоянно проводимые исследования влияния метеоусловий и изменения магнитного поля на организм человека, доказательная медицина не любит слово «метеочувствительность». Такой болезни официально не существует», — объяснили эксперты.

Тем не менее, люди, которые реагируют на изменения в погоде, действительно существуют. Более чувствительны к колебаниям природы женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие от хронической усталости и хронических заболеваний.

«Метеозависимые» люди могут испытывать боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту. В периоды погодных колебаний они могут страдать от бессонницы и даже от проблем со стулом.

«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать лёгкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться. Больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения», — объяснили химкинские врачи.

Тем не менее, специалисты рекомендуют не списывать все вышеперечисленные симптомы на погоду. Аналогичные проявления организма могут говорить о дефиците витаминов, болезни крови или старте хронических заболеваний и инфекций.

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Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
#химки
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Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
14 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.
Так, благодаря этому процессу привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект. Кроме этого, устройство позволит отслеживать состояние среды раны и передавать соответствующие данные на цифровые устройства.

Как пишет RT, аналогов в мире такого изобретения сегодня нет. Уточняется, что на данный момент разработка находится на стадии прототипа.

А группа зарубежных учёных обнаружила, что тяжесть лихорадки денге в Азии и Южной Америке можно предсказать по температуре поверхности моря в Индийском океане. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», новое исследование показало, что температура поверхности воды океана до сезона денге может быть гораздо более точным предиктором тяжести вспышки.

Ранее сообщалось, что российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.

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#температура
#исследование
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#ученые
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В Подмосковье с начала года телемедицинские консультации получили 33 тыс. беременных
14 мая 2024, 10:57

Фото: iStock/shironosov

Беременные жительницы Московской области имеют возможность посоветоваться с врачом в онлайн-режиме, с начала года телемедицинскую консультацию получили около 33 тысяч будущих мам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году. Всего за это время было проведено более 132 тысяч онлайн-приёмов, из них почти 33 тысячи — с начала этого года», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
На онлайн-консультации беременная женщина может пройти обучение и подготовку к рождению ребёнка, получить расшифровку анализов, побеседовать с психологом, познакомиться с принимающим роды врачом и пр.

Для записи на онлайн-консультацию следует обратиться к лечащему врачу или сотруднику, закреплённому за беременной.

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#беременность
#телемедицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
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