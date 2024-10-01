Перечислены условия, по которым можно выйти на пенсию досрочно

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Председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что у россиян есть возможность выйти на пенсию раньше срока при условии, что, например, мужчины к 60 годам накопят 42 года трудового стажа, а россиянки — к 55 годам накопят 37 лет стажа.
«Если гражданин предпенсионного возраста был уволен по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, он также сможет выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Есть ряд определенных условий: стоять на учёте в службе занятости, иметь минимальный стаж работы от 20 лет и 25 лет для женщин и мужчин соответственно, иметь необходимые баллы», — добавил в беседе с Газета.ру Никитин.
А глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о положительных изменениях для пенсионеров с 1 октября.
«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам в связи с тем, что у них своя форма индексации. У военных пенсионеров она происходит в начале года и с 1 октября в зависимости от роста размера денежного довольствия», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов по федеральному бюджету на ближайшие три года, среди предлагаемых нововведений — изменение правил индексации страховых пенсий.
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