Индексация страховых пенсий в 2025 году будет осуществлена с 1 января

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Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов по федеральному бюджету на ближайшие три года. Среди предлагаемых нововведений — изменение правил индексации страховых пенсий.
Ранее в трехлетнем бюджете на 2024-2026 годы пенсионные выплаты намеревались увеличить на 4,5% с 1 февраля и на 2,2% — с 1 апреля. В кабинете министров посчитали правильным проводить индексацию пенсий раз в год — с 1 января, а не дважды. Соответствующие начисления предлагается увеличить сразу на 7,3%. Индексация коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Средний размер страховой пенсии на конец нынешнего года составит 21 846 рублей. К концу 2025 года средняя страховая пенсия будет составлять уже 23 481 рубль. Напомним, у работающих пенсионеров индексация выплат не проводилась с 2016 года.
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Александр Бойцов