Модернизация ЖКХ в Подмосковье улучшит водоснабжение для 335 тысяч жителей

06 июля 2026, 12:34

оригинал Фото: медиасток.рф

В Московской области реализуется программа по модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. О её масштабе в части водоснабжения рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами министерств, ведомств и округов Подмосковья.





Он, в частности, отметил, что в результате мероприятий, проведённых по плану этого года, водоснабжение улучшится сразу в нескольких муниципалитетах.





«Программа модернизации водоснабжения в Московской области коснётся в этом году 335 тысяч жителей. Мы заложили на это 12,5 млрд рублей. Программа большая, и мы должны сопровождать её в процессе реализации. Наибольший объём работ по годовому плану — в Одинцовском, Можайском, Ленинском, Воскресенске и Орехово-Зуевском округах», — сказал Андрей Воробьёв.