В Подмосковье проведут 150 мероприятий программы «Водоснабжение и водоотведение»

09 июня 2025, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье на текущий год запланировано 150 мероприятий по государственной программе «Водоснабжение и водоотведение». Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.







«На 2025 год запланировано 150 мероприятий общей стоимостью 55,3 млрд рублей. Это 99 мероприятий по объектам водоснабжения и 51 – по объектам водоотведения. В этом году у нас достаточно крупные мероприятия по очистным сооружениям, а также много объектов водоснабжения и водоотведения – это сети и водозаборные узлы. Больше всего мероприятий предстоит в Истре. Можайском, Дмитровском. Одинцовском и Солнечногорском округах», – доложил Григорьев на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства и главами муниципальных образований.