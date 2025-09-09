Новый сервис для решения всех вопросов с водоснабжением в Подмосковье

09 сентября 2025, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал запустил единую бесплатную линию для жителей шести округов региона, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.





Жители Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского округов теперь могут решить все вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, по единой бесплатной линии.

Новый сервис позволяет в режиме 24/7:

