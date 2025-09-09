Новый сервис для решения всех вопросов с водоснабжением в Подмосковье
Мособлводоканал запустил единую бесплатную линию для жителей шести округов региона, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Жители Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского округов теперь могут решить все вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, по единой бесплатной линии.
Новый сервис позволяет в режиме 24/7:
- Сообщать об авариях на сетях водоснабжения;
- Вызывать аварийные бригады;
- Информировать о протечках и внеплановых отключениях воды;
- Сообщать об открытых или поврежденных люках колодцев;
- Оставлять вопросы и предложения по качеству услуг.
Оставить обращение можно, позвонив по бесплатному номеру — 8(800)222-02-05.