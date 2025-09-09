Достижения.рф

Новый сервис для решения всех вопросов с водоснабжением в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Мособлводоканал запустил единую бесплатную линию для жителей шести округов региона, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.



Жители Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского округов теперь могут решить все вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, по единой бесплатной линии.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Новый сервис позволяет в режиме 24/7:
  • Сообщать об авариях на сетях водоснабжения;
  • Вызывать аварийные бригады;
  • Информировать о протечках и внеплановых отключениях воды;
  • Сообщать об открытых или поврежденных люках колодцев;
  • Оставлять вопросы и предложения по качеству услуг.
Важное преимущество сервиса — все звонки записываются для точного контроля исполнения заявок. Мособлводоканал гарантирует оперативное реагирование на каждое обращение.

Оставить обращение можно, позвонив по бесплатному номеру — 8(800)222-02-05.
Ирина Паршина

